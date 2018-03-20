16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  57,7033   EUR  71,2347  

​Привыкли бояться

К нам в редакцию часто обращаются сургутяне, желающие рассказать о той или иной несправедливости, с которой им пришлось столкнуться, либо пытаясь с помощью корреспондентов siapress.ru решить свои проблемы.

Рассказы их почти всегда носят агрессивный эмоциональный оттенок (иногда под «горячую» руку попадаем и мы), в них много злости на систему, государство, бюрократию, равнодушие инстанций, горожан, предпринимателей и так далее. К нам этих людей приводит либо отчаяние, либо твердая решимость наказать провинившихся, показать истинное лицо «обидчика».

Только вот когда дело доходит до публикации материала выясняется, что говорить об имеющихся проблемах, указывая свои данные (даже просто имя и фамилию), готовы далеко не все сургутяне. Причина всегда одна и та же — страх перед возможной местью со стороны того лица, которое хочется как-либо изобличить в статье.

«Мне еще в этой организации работать», «мы не хотим, чтобы нас внесли в «черный список», «моим детям еще здесь учиться/жить/работать» и тому подобные объяснения журналисты слышат постоянно. Люди боятся в открытую отстаивать свои права, говорить о неправомерных действиях или бездействии чиновников, коммунальщиков, полицейских, работодателей и прочих.

Мне с одной стороны понятна такая позиция — иногда конфликт между сторонами решается (или сдвигается с мертвой точки) уже после звонка представителя прессы или отправленного запроса, и многие люди, обратившиеся за помощью в СМИ, именно на этот «волшебный пинок» и надеются.

Как же мы можем рассуждать о чистоте выборов и свободе выбора, если людям страшно даже о более мелких «махинациях» говорить прямо? Кто признается в открытую, что его руководство заставило проголосовать за конкретного кандидата? Нет, только в соцсетях и под фейковым ником.

Самое печальное, что эту гражданскую трусость передают новому поколению — дети ведь видят, как мама и папа возмущаются дома за чаем, но ничего не предпринимают для того, чтобы изменить ситуацию.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 16:32, просмотров: 323, комментариев: 19


QR код
Комментарии:
tanatos49
не нравится
Сегодня в 19:22
Ахаха, у "свободных" журналистов опять не тот народец попался. Трусливый, тупой и вызывающий гадкое чувство. Может ваших статеек начитался?
PS
Отдельные аплодисменты за финальный прыжок на тему выборов
Может вы таки огласите весь список, сколько вам народу пожаловалось, что их заставили прийти? Или, как обычно, Рабинович напел?
444
не нравится
Сегодня в 19:27
Ложь. Не привыкли, а ПРИУЧИЛИ бояться. Потому что 18 лет только и делают, что дают по башке тем, кто посмел не побояться, объявляют врагами народа тех, кто слово сказал против власти. И занимается этим не кто-то, а само государство, весь подмятый путинской бандой государственный аппарат. Разве это в один день произошло? Помните уничтожение государством НТВ? А убийство Щекочихина? Расстрел Политковской, которая была и остается главным российским Журналистом? А подлейшие слова Путина: "для действующих властей вообще и для чеченских властей в частности убийство Политковской нанесло гораздо больший ущерб, чем ее публикации"? А казнь Натальи Эстимировой? А закрытие государством же томского ТВ-2, журналисты которого и придумали народное движение "Бессмертный полк", которое тоже, я бы сказал с особым цинизмом, захватила власть? А недавний показательный расстрел Бориса Немцова? А демонстративный отказ властей даже признать его, занимавшего высокие государственные посты, действующего депутат областной думы государственным деятелем?
444
не нравится
Сегодня в 19:29
Думаете, люди не видят, как относится государство к правдоискателям? Вы не помните, как завуча питерской школы №575 Татьяну Иванову в 2012-м уволили после отказа обеспечить победу Единой России? И не посмотрели, что скандал был нешуточный. Не по телевизору, конечно. Газеты писали, интернет бурлил. И что? Плюнули на все тягучей слюной и уволили.
Вольно вам обвинять народ, старательно делая вид, что не помните и не замечаете элементарных всем известных вещей. Валить с больной головы на здоровую, осуждать, обвинять в развращенности избитую и посаженную в темном подвале на короткую цепь жертву насилия, а не циничного совершенно уверенного в своей безнаказанности всевластного маньяка, то подкармливающего несчастную, то зверски ее насилующую.
tanatos49 444
не нравится
Сегодня в 19:31
>>Ложь. Не привыкли, а ПРИУЧИЛИ бояться.<<
Ога, эти самые "свободные" журналисты и приучили.
Сиди и не дёргайся, а мы тебе пару очередных страшилок расскажем, какое ты ничтожество.
альберт леонов
не нравится
Сегодня в 19:33
Когда не могут переплюнуть, стараются оплевать!
444 tanatos49
не нравится
Сегодня в 19:34
Да, ты действительно ничтожество, отвязный бюджетный тролль.
tanatos49
не нравится
Сегодня в 19:39
Утянуто с просторов интернета:
>>ТАКОЕ ОЩУЩЕНИЕ, ЧТО РУССКИЙ ЧЕЛОВЕК НЕ ИМЕЕТ ПРАВА НА РАДОСТЬ. КАК ТОЛЬКО РАЗГИБАЕТСЯ У НЕГО СПИНА ОТ ГОРДОСТИ ЗА СТРАНУ, ЕМУ ПО ЭТОЙ СПИНЕ БЬЮТ ПАЛКОЙ И ГОВОРЯТ: “КУДА ЭТО ТЫ ГОРДИТЬСЯ СОБРАЛСЯ? А НУ НЕ СМЕТЬ! СМОТРИ, У НИХ — ИЛОН МАСК, GOOGLE, APPLE, А У ТЕБЯ — СПЛОШНОЕ ХАМСТВО И СКОТСТВО! НУ-КА СТЫДИСЬ, СУКИН СЫН, ПЛАЧЬ И КАЙСЯ, ПОКА ТЕБЯ АРТИСТ СЕРЕБРЯКОВ НЕ НАЧНЕТ УВАЖАТЬ!”

И так каждый раз вылезают все эти говнюки со своими кислыми рожами и начинают гундеть. Спутник в космос запустили? А вы знаете, сколько на этом денег наворовали? Террористов разбомбили в Сирии? А это и не террористы вовсе, а мирные повстанцы, надо срочно попросить прощения у мировой общественности! Коррупционера взяли? Отпустите срочно, он хороший! Всем известно, что правильные коррупционеры только в расследованиях Навального, все остальные — жертвы репрессий! <<
444 альберт леонов
не нравится
Сегодня в 19:39
Кого переплюнуть? Путина и его шайку, которая захватила власть в стране навсегда, отменила выборы, референдумы, местное самоуправление, свободу СМИ, ввела цензуру и выстроила систему геббельсовской пропаганды? В этих преступлениях его только Гитлер переплюнул в 30-х годах прошлого века, да "советская власть", измывавшаяся над русским народом 70 лет.
tanatos49 444
не нравится
Сегодня в 19:40
И как же вы, при всём при этом, и на свободе? Или из камеры посты строчите?
444 tanatos49
не нравится
Сегодня в 19:44
Боже ж ты мой! "утянуто с просторов интернета"? Написали бы честно, что списали из методички за бюджетный счет. А то, тоже мне, интернет-исследователь. Ни стыда, ни совести.
альберт леонов 444
не нравится
Сегодня в 19:45
Наблюдатели Навального - сидели и смотрели как избирают Путина.
Где массовые вбросы, карусели....
Значит получается против народа пошел? Не тот народ достался...
Швондер
не нравится
Сегодня в 19:50
Тампакс тяф
tanatos49 444
не нравится
Сегодня в 19:56
Вы не ответили на вопрос: почему вы до сих пор на свободе? коли в стране такая жуть творится?
444 альберт леонов
не нравится
Сегодня в 20:00
Из 109 млн. избирателей за Путина проголосовали 56 млн. Это весь народ? Это даже не ваши 86%. Хотя такого запихивания на участки сроду не было. Временами казалось, что уже из холодильника чья-нибудь оскаленная морда вынырнет и проорет что-то про 18 2018. И что? Согнав всех на участки, чуть не подняв мертвых из могил, ели ели натянули "его величеству" 52%. Натянули, потому что достаточно посмотреть на вакханалию Краснодарского края, просто пролистать вывешенные уже графики голосования в Орловской, Брянской областях, в Дагестане и т.д. и т.п. Где, я спрашиваю, где ваша всенародная поддержка того, кого сумасшедшие пропагандисты уже открыто называют вождем? 52% со всеми накрутками и псевдопатриотическими истериками. Всё.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 20:12
К Тампаксу 49-й еще не привык. Унитаз – голос…
tanatos49 444
не нравится
Сегодня в 20:15
>>Хотя такого запихивания на участки сроду не было.<<
Вы избегли такой участи? И как же это вам удалось?

>>52% со всеми накрутками и псевдопатриотическими истериками. Всё. <<
Даже согласно опросам неполживого ФБК, Путин побеждал с результатом в 62%. Всё.
tanatos49
не нравится
Сегодня в 20:16
Кто выпустил Сергея Б и Швондера из под лавки? Им нельзя, у них месячные.
444
не нравится
Сегодня в 20:26
Факт остается фактом. Из 109 млн. избирателей за Путина проголосовало 56 млн.- не более 52%. Никаких 86% и близко не наблюдается. Сколько бы не визжал альберт леонов о всенародной поддержке, не лгал про "народ поддержал".
Швондер
не нравится
Сегодня в 20:26
Это у вас пригожинских петушков скоро месячные будут))))

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Мы – то, что мы едим

Мы – то, что мы едим
Сургутяне узнают все о еде в рамках очередного этапа лектория «Популярная наука в Сургуте»
Редакция СИА-ПРЕСС Сегодня в 17:57
129 0
Алексей Паевский: «Главная проблема – как зажечь на Земле искусственную звезду»

Алексей Паевский: «Главная проблема – как зажечь на Земле искусственную звезду»
Интервью с известным научным журналистом и просветителем о биотопливе, термоядерной энергетике и электромобилях
Артем Мазнев Сегодня в 15:52
178 0
Биотопливо – панацея от нефтяной зависимости? // ВИДЕО

Биотопливо – панацея от нефтяной зависимости? // ВИДЕО
Научный журналист Алексей Паевский выступил в Сургуте с научно-популярной лекцией
Редакция СИА-ПРЕСС Сегодня в 15:22
551 0
Блошиный рынок Сургуту нужен

Блошиный рынок Сургуту нужен
Если правильно организовать его работу, он быстро станет популярным местом общения горожан
Владимир Оплетаев, сургутянин Сегодня в 12:22
333 0
Нужен ли Сургуту «блошиный» рынок?

Нужен ли Сургуту «блошиный» рынок?
Местный парламент ждет мнения горожан
Сергей Степанов 19 марта в 21:45
805 6
​Нужна ли Сургуту улица имени Бориса Немцова // ИНФОГРАФИКА

​Нужна ли Сургуту улица имени Бориса Немцова // ИНФОГРАФИКА
Голосующая аудитория siapress.ru заявляет, что нет
Редакция СИА-ПРЕСС 19 марта в 19:12
715 11
На нас, югорчан, можно положиться

На нас, югорчан, можно положиться
18 марта 2018 года 788 847 югорчан выбрали президента нашей страны
Наталья Комарова, губернатор Югры 19 марта в 18:07
575 4
Я не считаю это нарушением

Я не считаю это нарушением

Может быть заявители хотели сказать, что на участке проводилась лотерея, но никаких призов там не выдавали, просто принимали анкеты
Андрей Чижов, председатель ТИК Сургутского района 19 марта в 18:04
712 2
​Надписям тут не место: кто должен ликвидировать «художества» на стенах города?

​Надписям тут не место: кто должен ликвидировать «художества» на стенах города?
За несвоевременную закраску граффити можно получить штраф
Лилия Сулейманова 19 марта в 16:38
453 0
Грудинин сбреет усы, а говяжий Доширак – кандидат от народа//ОБЗОР СОЦСЕТЕЙ

Грудинин сбреет усы, а говяжий Доширак – кандидат от народа//ОБЗОР СОЦСЕТЕЙ
Анастасия Якупова 19 марта в 16:23
524 0
​Культсловарь. Атональная музыка в атриуме

​Культсловарь. Атональная музыка в атриуме
Не уверены в значении слова «биеннале», что-то слышали о «балюстраде» или считаете, что «а капелла» — это женское имя? Каждую субботу на siapress.ru— рубрика «Культсловарь»! Каждую субботу десять слов из разных сфер искусства — в ваш арт-багаж.
Редакция СИА-ПРЕСС 17 марта в 15:29
698 0
​Пятерка по литературе. Топ книг для молодого поколения от директора Сургутской филармонии Якова Черняка

​Пятерка по литературе. Топ книг для молодого поколения от директора Сургутской филармонии Якова Черняка
Редакция СИА-ПРЕСС 17 марта в 11:26
965 0
Не сидится на ягодицах

Не сидится на ягодицах

Куда бежать при воспалении седалищного нерва
Анастасия Якупова 17 марта в 10:06
722 0
​Охота за безделушкой в чашке! // Матьчасть

​Охота за безделушкой в чашке! // Матьчасть
В продуктовой сети из-за акции с наклейками доходит до драк
Вера Куликова 16 марта в 18:57
1639 3
ТОП-10 самых дорогих собак и кошек, выставленных на продажу в Сургуте // РЕЙТИНГ СИА-ПРЕСС

ТОП-10 самых дорогих собак и кошек, выставленных на продажу в Сургуте // РЕЙТИНГ СИА-ПРЕСС
Бенгалы, корги, маскарадные, чихуахуа и немецкие доги — выбирай по карману
Лилия Сулейманова 16 марта в 16:29
1123 3
Что по закону можно взять в салон самолета? // Консультация

Что по закону можно взять в салон самолета? // Консультация
Авиаперевозчик может выдвинуть дополнительные правила к весу и габаритам клади
Лилия Сулейманова 16 марта в 16:03
739 0
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Д.Н.
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика