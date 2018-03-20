​Привыкли бояться

К нам в редакцию часто обращаются сургутяне, желающие рассказать о той или иной несправедливости, с которой им пришлось столкнуться, либо пытаясь с помощью корреспондентов siapress.ru решить свои проблемы.

Рассказы их почти всегда носят агрессивный эмоциональный оттенок (иногда под «горячую» руку попадаем и мы), в них много злости на систему, государство, бюрократию, равнодушие инстанций, горожан, предпринимателей и так далее. К нам этих людей приводит либо отчаяние, либо твердая решимость наказать провинившихся, показать истинное лицо «обидчика».

Только вот когда дело доходит до публикации материала выясняется, что говорить об имеющихся проблемах, указывая свои данные (даже просто имя и фамилию), готовы далеко не все сургутяне. Причина всегда одна и та же — страх перед возможной местью со стороны того лица, которое хочется как-либо изобличить в статье.

«Мне еще в этой организации работать», «мы не хотим, чтобы нас внесли в «черный список», «моим детям еще здесь учиться/жить/работать» и тому подобные объяснения журналисты слышат постоянно. Люди боятся в открытую отстаивать свои права, говорить о неправомерных действиях или бездействии чиновников, коммунальщиков, полицейских, работодателей и прочих.

Мне с одной стороны понятна такая позиция — иногда конфликт между сторонами решается (или сдвигается с мертвой точки) уже после звонка представителя прессы или отправленного запроса, и многие люди, обратившиеся за помощью в СМИ, именно на этот «волшебный пинок» и надеются.

Как же мы можем рассуждать о чистоте выборов и свободе выбора, если людям страшно даже о более мелких «махинациях» говорить прямо? Кто признается в открытую, что его руководство заставило проголосовать за конкретного кандидата? Нет, только в соцсетях и под фейковым ником.

Самое печальное, что эту гражданскую трусость передают новому поколению — дети ведь видят, как мама и папа возмущаются дома за чаем, но ничего не предпринимают для того, чтобы изменить ситуацию.