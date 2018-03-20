Блошиный рынок Сургуту нужен

Мне довелось быть на блошиных рынках в Германии. Вполне респектабельные люди по воскресеньям продают самые разные вещи, которые можно назвать антиквариатом, можно назвать барахлом, много общаются, знакомятся, обмениваются контактными данными. Это рынки под открытым небом для тех, кто в меньшей степени хочет дополнительно заработать. Хотя и это тоже имеет место. Сюда любят приходить коллекционеры. Здесь можно продать предметы народного промысла и собственного домашнего изготовления. Подобный рынок Сургуту нужен. Если правильно организовать его работу, он быстро станет популярным местом общения горожан. А про туристов и говорить нечего. Они особо любят бывать в таких местах.

Из комментария блога о блошиных рынках в группе siapress.ru в Вконтакте.

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