Уважаемые земляки!

18 марта 2018 года 788 847 югорчан выбрали Президента нашей страны. Из активности жителей автономного округа, которая превышает результаты последних выборов более чем на 5% следует, что, несмотря на внешние угрозы, мы поддерживаем выбранный Владимиром Владимировичем Путиным курс на сильную Россию.

На нас, югорчан, можно положиться.

Члены избирательных комиссий, руководители, специалисты органов местного самоуправления, коллективы предприятий, организаций, учреждений, сотрудники правоохранительных органов, социальных служб, общественных организаций, волонтеры и наблюдатели работали на избирательных участках, охраняли, обеспечивали порядок во время проведения выборов.

Уважаемые земляки, мы выступили единой командой! Стабильности и процветания нашей России.