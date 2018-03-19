В участковые избирательные комиссии Сургутского района поступило три жалобы, все они касались викторины «Югра-900» и все были они были рассмотрены до подписания протоколов. В удовлетворении жалоб было отказано, до территориальной избирательной комиссии они не дошли.

Для меня вообще было парадоксально, когда в заявлении люди пишут, что в соседнем помещении проводится викторина, и они говорят о каком-то нарушении на территории участка. Но также в соседнем помещении проводился концерт, где-то организовывалась торговля и так далее. Я не считаю это нарушением. Может быть заявители хотели сказать, что на участке проводилась лотерея, но никаких призов там не выдавали, просто принимались анкеты.