Нужен ли Сургуту «блошиный» рынок?

Во время плановых встреч с населением к председателю думы Сургута Надежде Краснояровой приходили пенсионерки и просили выделить место для торговли товарами, так сказать, собственного производства, вязанных шапок, рукавиц, шарфов. Они рассказали, что это существенный дополнительный заработок, и своеобразный кружок по интересам, конечно, общение.

«Они торгуют возле магазина «Восход», но стихийно организованная торговля считается не иначе как нарушением действующего законодательства. За это пенсионерки регулярно платят штраф. И получается, что они вяжут шапочки не для того, чтобы пополнить свой скромный бюджет, а для того, чтобы пополнить бюджет городской казны. Они так не хотят. А хотят, чтобы схема рыночной экономики «товар-деньги-товар» работала в их пользу, поскольку товар – их, следовательно, и деньги тоже должны оставаться у них. Но бабушки прекрасно понимают, что они нарушают закон, и, собственно, не против платить какую-то установленную плату за то, чтобы одевать население Сургута в свои дизайнерские рукавицы и носки», — делится с горожанами председатель местного парламента.

Учитывая, что в этой теме народные избранники набили уже не одну шишку, вспоминая инициативу центрального рынка, решено провести опрос среди сургутян. «Хотели бы вы, чтобы в нашем городе появилось специальное место, где наши малообеспеченные земляки могли бы торговать своими товарами? И это могут быть не только вязанные шапочки, но и может быть, то, что им уже не нужно, но что представляет какую-то ценность для других людей. Этакий сургутский «блошиный» рынок. Нам интересно ваше мнение», — сказано в группе думы Сургута в социальных сетях.

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