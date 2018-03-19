Грудинин сбреет усы, а говяжий Доширак – кандидат от народа//ОБЗОР СОЦСЕТЕЙ

18 марта прошли выборы президента России. Важное и громкое событие не осталось не замеченным в соцсетях разного масштаба. Кстати, был запущен всероссийский флешмоб, для участия в нем необходимо было сфотографироваться внутри или на фоне своего пункта голосования, и выложить фото с хештегом #участОК. Пользователи деятельно откликнулись на акцию, создавая посты на личных аккаунтах.

Продвинутые сургутские пользователи также не остались в стороне. Глава города Вадим Шувалов, депутаты округа Ирина Урванцева и Ринат Айсин, сургутские парламентарии Дмитрий Пахотин и Эдуард Иваницкий отметились на своих участках. Губернатор Югры Наталья Комарова посетила Сургут и успела появиться на селфи с голосующими.

Некоторые россияне особенно тщательно готовились к выборам, кто-то даже выдвинул собственных кандидатов, вклеив их имена и биографии в бюллетень. В числе народных выдвиженцев оказались миллиардер, основатель компаний PayPal и SpaceX Илон Маск, героиня сериала «Игра престолов» Дейнерис Таргариен.

Иные, к слову, проявили креативность, подобрав экстравагантные наряды: рыцари, медведь, джигиты, аватары, Дед Мороз и многие другие пришли на участки для голосования, чтобы выполнить гражданский долг.

Ажиотаж вокруг выборов – чистая правда. Не верите? Тогда, как объяснить толпу в Дагестанском УИКе.

Однако очереди – это неприятная мелочь на фоне многочисленных вбросов. Телеканал «Настоящее время» сделал подборку кадров, где камеры запечатлели нарушения.

Нешуточная борьба развернулась на выборах лучшего вкуса лапши быстрого приготовления в сообществе «Лентач» в VK. Администраторы устроили опрос «Выборы дошика России».





Долгое время кандидаты «с курицей» и «с говядиной» шли нос к носу, а в комментариях разгорелось настоящее противостояние.

Некоторые обвинили «Лентач» в необъективных выборах, так как кандидат «грибной» не был допущен.

Неутешительные для многих результаты, когда птичий Доширак вырвался вперед, оказались большим ударом. Появились обвинения во вбросах со стороны фейков.

И наконец, главная интрига: наберет ли кандидат Павел Грудинин 15% голосов (спойлер: нет). Во время интервью Юрий Дудь и выдвиженец от КПРФ заключили пари: если Грудинин наберет на выборах меньше 15 процентов, он сбреет усы; если больше — Дудь побреется на лысо. Кандидат от КПРФ набрал 11,81 процента голосов. Будем ждать результата.

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