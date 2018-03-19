​Надписям тут не место: кто должен ликвидировать «художества» на стенах города?

Различные надписи на стенах нашего города появляются каждый день: любовные признания, слова благодарности, просьбы о прощении, реклама товаров и услуг, обсценная лексика, философские высказывания и просто бессмысленные закорючки. Сургутяне настолько привыкли к ним, что уже и не замечают их или не придают особого значения.

А тем временем эти художники/поэты/вандалы нарушают закон. Однако привлечь к ответственности тех, кто захотел оставить на стене свое послание не так-то просто, ведь «творят» они, как правило, под покровом ночи.

Остается только надеяться на оперативность лиц, которые должны содержать элементы благоустройства (стены зданий, домов, магазинов и так далее) на праве собственности, хозяйствующего ведения, оперативного управления либо на другом законном основании.

За несвоевременное закрашивание надписи ответственное за здание лицо могут оштрафовать. Но для этого административная комиссия города должна получить доказательства — фотографии с указанием даты, времени и места фотосъемки. Отправлять их нужно на электронную почту admkom@admsurgut.ru.

Кстати, в октябре прошлого год владелец магазина по улице Энергетиков получил штраф в размере 20 тысяч рублей за то, что вовремя не стер любовное послание «Ксюшенька, я тебя очень люблю», написанное красной краской.