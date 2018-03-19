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​Маленькая вера

Выборы в России – это не установление истины путем эмпирического исследования, а вполне себе акт веры, проявление божественного начала власти. Если осознать сей факт, то все более-менее встает на свои места.

Ибо если оставаться в парадигме эмпирии, то ловишь себя на том, что итоговые цифры ровным счетом ничего не говорят. Вот эта явка – каков в ней процент «притянутых», затащенных и приписанных? Без этой информации ценность показателя явки стремится к нулю. Это настоящий рейтинг Собчак, Грудинина, Жириновского и т.д., или у них забрали голоса? Сколько? Или, наоборот, что-то подкинули, для красоты отчета? Или, допустим, у Жириновского отняли и Собчак подкинули – чтобы не обижал девушек в политике. Может такое быть? А кто его знает. Может быть все что угодно.

Поэтому все итоговые цифры так неинтересны – за ними нет достоверности добросовестного исследования. Когда манипуляции с пробирками происходят еще на этапе постановки задачи, становится совсем скучно задолго до оглашения результатов теста.

Просто вспомните, если кто помнит, как ждали результатов выборов в 1996-м. Первый тур, второй тур. Ночью не спали. Волновались нешуточно, ибо судьба страны, интрига – при всей той грязи, которая вылилась, была настоящая политическая конкуренция. Мочилово. Тогда я думал, что в 2000-м грязи будет меньше, а политической культуры – больше. И далее, по восходящей. Культура выборов формируется не сразу, но главное – начать.

Начали. Испугались. Открутили. Придумали Путина. Вспомнили Александра III с его союзниками. Победитель дракона сам стал драконом, как водится.

Нынешние выборы – акт незамутненной веры в чистом виде. Нам, как при выборах в Верховный Совет СССР, предлагается верить, что все по-настоящему, включая пряники в буфете на участках. Что может быть более настоящим, чем пряник? В том числе квартиры и автомобили, которые разыгрываются в параллельном мире викторин, конкурсов и шарад, за что отдельное спасибо партии родной.

Спасибо, ведь есть к прянику еще и кнут. Сверху вниз шли указивки обеспечить и отчитаться. Вплоть до: увольнения, лишения, расстрела? Гражданский долг. Верьте, и аз воздам. Одни с удовольствием эти указивки подписывали и распространяли, чуя близость божественного, а другие подчинялись и выполняли, тоже чуя.

Вера, если смотреть более широко, давно уже проникла во все щели. Мы верим, что вернули полуостров если не правомочно, то правоверно, верим, что помогаем братскому народу (любому, навскидку, бомбами и гуманитаркой, на выбор), что это не мы, а американцы (неважно, что и где). Может быть оно и так, а может быть и эдак, неважно. Главное, причащаться государственных каналов связи с высшим разумом, не подвергать сомнению божественное начало всего, что дорого – березок, побед, сияющей мудрости, коммунальных платежей, хоккея, балета, ракет.

Выборы – акт этой веры.

И все становится на свои места, на душе благостно и благолепно. Птички поют. Россия на столетия позже других завела у себя университеты, зато монастыри хранили знание испокон. Ничего не имею против монастырей, но тут целая страна становится одним большим богоугодным заведением с молитвами по расписанию. Выборы – раз в четыре года. Нет, раз в шесть лет, не надо частить, дело святое.

Божественное происхождение власти, ее сакральность – это реалии XXI века. В XIV веке митрополит Алексей выступил против лествичного права за прямое наследование великокняжеской власти от отца к старшему сыну, дабы избежать княжеской междоусобицы. Тогда это было прогрессивным решением. В XXI веке нам покидывают эти же идеи, благо Россия за все века не знала толком «междоусобиц», называемых открытой политической борьбой за власть. Убить могли – это да, но чтобы эдак вот, в открытой дискуссии – не балуй! Россиянин не поймет ибо дремуч суть, да и не положено святую веру, на крови предков замешанную, низводить до политического балагана.

Так что верь, Россия, что тебя ждет прекрасное будущее. Ничего другого, похоже, не остается.


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Сегодня в 09:59, просмотров: 523, комментариев: 8


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Комментарии:
444
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Сегодня в 10:59
Так-то, все правильно. Спасибо! Не согласен с одним. Кто "придумали Путина"? Может, Путин придумал свою, верующую в Путина же Россию? Может, это Путин и объединенное им в ЕДРО российское чиновное ворье, а народ уж потом подтянулся, с одной стороны "вставая с колен" по телевизору, с другой стороны понимая, что: "Ничего другого, похоже, не остается". Не было до его прихода цензуры, а свободные СМИ, наоборот, имели место быть. И системы госпропаганды тоже не было. И выборы в том числе местные отменил лично он, а не кто-то "они". И аннексию Кырыма устроил не кто-то там, а опять-таки Владим Владимыч, который 23 февраля 2014 года "я всем моим коллегам, а их было четверо, сказал: "Ситуация развернулась таким образом на Украине, что мы вынуждены начать работу по возврату Крыма в состав России." "они" сидели в зрительном зале, и могли лишь ликовать, потому что лживая боевая госпропаганда ревела зверем, начисто заглушая голос разума.
444
не нравится
Сегодня в 11:00
Просто ставят очередной опыт над русским народом. "Коммунисты", издевались 70 годков, хотя бы прикрываясь великой идеей, а теперь уже не обремененные никакими идеологическими догмами, руководствующиеся лишь заурядной жаждой вечной власти и полной безнаказанности чинуши-миллиардеры взнуздали, махая перед носом остатками пережеванной миром еще в 30-40-х годах прошлого века морковки имперского реванша. Конечно, отрицательный отбор меняет народ не в лучшую сторону. Но запертую в темный подвал, иногда подкармливаемую, а иногда избиваемую до полусмерти жертву насилия от маньяка-насильника я бы все-таки отделил.
Моби
не нравится
Сегодня в 11:19
"Вот эта явка – каков в ней процент «притянутых», затащенных и приписанных?" - СИА с пиаром викторины так-то тоже поучаствовал в этом фарсе
Швондер
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Сегодня в 12:18
444, не 70 а 100
444 Швондер
не нравится
Сегодня в 12:58
Если только, как Андрей Зубов, называть этот восстановленный Путиным режим чекистским, большевицким.
Швондер
не нравится
Сегодня в 13:17
– Запишите домашнее задание: попробуйте вычислить, каких результатов сможет добиться Россия за ближайшие шесть лет... Да, Сидоров, калькулятором пользоваться можно.

Изменения с 2000 года в России

Школ
Было: 68 100
Стало: 41 100

Больниц
Было: 10 700
Стало: 5 400

Аварийного жилья
Было: 9.5 млн. кв. м
Стало: 22.7 млн. кв. м

Чиновников
Было: 1 161 500
Стало: 2 146 300

Миллиардеров
Было: 0
Стало: 102

ѣѣ
444 Швондер
не нравится
Сегодня в 13:25
Путин. Итоги...
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 14:30
Всего-то половину просрали. И то, чему удивляться – если у кого-то пребывает, значит где-то должно убывать.

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