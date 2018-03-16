​Охота за игрушкой в чашке! // Матьчасть

«Дошло до драки: в обед занимали очередь, а когда подошла машина, и стали разгружать эти мягкие игрушки в кружках, школьники ломанулись вперед. Потом кому-то не досталось, и покупатели сцепились!» - казалось, бы такое сообщение можно было услышать году так в 84-ом, во времена тотального дефицита детской продукции, но никак не в наши дни.

Однако, как выяснилось, в сургутских магазинах сети «Магнит» действительно уже и сами с нетерпением ждут, когда закончится акция. Когда ее объявляли, видимо, не рассчитали, что покупатели очень быстро заполнят свои бланки с наклейками в силу сравнительно больших потребительских аппетитов. А вот с подвозом призов вышла накладочка: не успевают пингвины и тролли доехать за две тысячи километров.

«Забавно, акция называется «Маленькие герои ищут друзей», а в итоге мы как дураки бегаем по всему городу и караулим, куда подвезут игрушки. Потому что ребенок собирал наклейки, ему обещали приз. В одном заняли очередь, там оказались только розовые тролли, а мы ждали беззубика. Пришлось ждать разгрузку товара в другом магазине, там мы были первыми, и за нами еще человек 10 с детьми», - сетуют мамы на местном форуме.

Мне же еще более забавно, что те, кто уже обзавелся игрушками, предприимчиво выставил их в частные объявления, чтобы как раз продать ее таким принципиальным родителям, вынужденным отчитаться перед чадом.

Вообще, конечно, впечатление от подобного двоякое: с одной стороны, тратить свое время на подобную беготню в поисках непонятного назначения и качества игрушки, устраивать из-за нее драки – это похоже на помешательство. Скорее даже на привычку убиться, но урвать то, что тебе положено.

С другой стороны, это так закаляет наших детей! Ведь им еще много где в жизни предстоит подобное! Терпеливо ждать очереди к врачу, выпытывать, когда же доставят льготное лекарство, рыскать по городу в поисках недостающих материалов для ремонта… Да и получать вознаграждение за проделанный сбор наклеек в общем-то неплохо, если именно так изначально ставить перед ребенком задачу. Но хочется родителей предостеречь: таких акций во всевозможных торговых сетях на веку вашего чада будет еще сотни, и вряд ли благоразумно во всех из них участвовать, собирать купоны, чеки. Возможно, даже стоит объяснить, что такие «заманушки», прежде всего, организованы для увеличения потока покупателей и соответственно выручки. Стоит ли вообще ввязываться? Не в рамках акции, полагаю, родители не стали бы так много покупать продуктов ради каких-то квадратиков, и, вероятно, при других обстоятельствах даже сам ребенок не взглянул бы на подобный трофей.

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