​Культсловарь. Атональная музыка в атриуме

Не уверены в значении слова «биеннале», что-то слышали о «балюстраде» или считаете, что «а капелла» — это женское имя? Каждую субботу на siapress.ru— рубрика «Культсловарь»! Каждую субботу десять слов из разных сфер искусства — в ваш арт-багаж.

1. Арка́да — ряд одинаковых по форме и размеру арок, опирающихся на колонны или на прямоугольные или квадратные столбы — устои. Устои могут украшаться пилястрами или полуколоннами, поддерживающими венчающий аркаду антаблемент.

2. А́триум, или а́трий, каведиум — первоначально центральная часть древнеримского и древнеиталийского жилища (домуса), представлявшая собой внутренний световой двор, откуда имелись выходы во все остальные помещения. В раннехристианских базиликах атриумом также называют прямоугольный дворик перед входом в храм, окруженный крытой галереей.

В современной архитектуре атриумом называется центральное, как правило, многосветное распределительное пространство общественного здания, освещаемое через зенитный световой фонарь или проем в перекрытии. Подобное пространство может быть организовано на крупных круизных судах.

3. Акрил — синтетический краситель, впервые примененный в 1940-е годы и соединивший свойства масла и акварели Может быть использован для получения разных эффектов — от прозрачных размывок до пастозных мазков.

4. Аэро́граф — небольшой пневматический инструмент, пульверизатор, распыляющий краску или чернила. Аэрограф — приспособление для нанесения жидкого материала путём пневматического распыления. Внешне аэрограф очень напоминает авторучку, сверху, сбоку или снизу прикреплена небольшая ёмкость для эмалей, куда под давлением подается воздух.

5. Адресный план — в кинематографе один из видеокадров, содержащий информацию, которая указывает на координаты места съемок (название населенного пункта, фасад здания или учреждения и т.п.).

6. Диафильм — расположенные в определенной последовательности позитивные фотографические изображения на кинопленке, обычно объединенные общей темой.

7. Атональность, атональная музыка (в гармонии XX века) — принцип звуковысотной организации, выражающийся в отказе (иногда демонстративном) композитора от логики гармонической тональности. Атональность не тождественна пантональности.

8. Аранжировка — искусство подготовки и адаптации музыкального произведения для представления его в форме, отличной от первоначальной. Отличается от оркестровки тем, что допускает применение различных способов развития первоначального материала — изменение гармонии, применение транспозиции и модуляций, добавление нового материала, вступления, заключения и так далее. Одним из видов аранжировки является переложение музыкальной пьесы из одного рода исполнения в другой (например, скрипичную или оркестровую партию для голоса, рояля и наоборот). Другое название — инструментовка.

9. Антропоморфизм — один из видов олицетворения, когда изображаемый предмет уподобляется человеку либо наделен некоторыми человеческими качествами.

10. Буффонада — стиль комедии, основанный на стремлении исполнителя максимально подчеркнуть внешние характерные признаки персонажа, склонность к резким преувеличениям и гротеску.

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