Что по закону можно взять в салон самолета? // Консультация

Ранее сайт Travel.ru сообщил, что «Аэрофлот» сократил список предметов, которые можно везти бесплатно на борту и начал жестко контролировать габариты одного места ручной клади. Это вызвало массу возмущения у россиян, однако они оказались отчасти беспочвенны — авиаперевозчик поспешил опровергнуть информацию.

Так по данным компании для пассажиров у нее установлены следующие нормы провоза ручной клади в салоне: в эконом и комфорт-классе – одно место весом не более 10 кг, в бизнес-классе – одно место весом не более 15 кг.

Что касается габаритов ручной клади, то да, для всех классов обслуживания они не должны превышать: 55 см в длину, 40 см в ширину и 20 см в высоту. Как отмечают некоторые пассажиры «Аэрофлота», в «Шереметьево» есть пункт досмотра, в котором в случае несоответствия нормам ручную кладь требуют сдать в багаж.

По закону в качестве ручной клади сверх нормы, установленной перевозчиком, без взимания дополнительной платы пассажир имеет право провозить:

рюкзак, вес и габариты которого установлены правилами перевозчика, или дамскую сумку, или портфель с вложенными в рюкзак, или сумку, или портфель вещами;

букет цветов;

верхнюю одежду;

детское питание для ребенка на время полета;

костюм в портпледе;

устройство для переноса ребенка (детскую люльку, удерживающие системы (устройства) для детей до двух лет, детскую коляску и другие устройства) при перевозке ребенка, габариты которых установлены правилами перевозчика, и позволяют безопасно разместить их в салоне воздушного судна на полке над пассажирским сидением либо под сидением впереди стоящего сидения;

лекарственные препараты, специальные диетические потребности в количестве, необходимом на время полета;

костыли, трости, ходунки, роллаторы, складное кресло-коляску, используемые пассажиром и имеющие габариты, позволяющие безопасно разместить их в салоне воздушного судна на полке над пассажирским сидением либо под сидением впереди стоящего сидения;

товары, приобретенные в магазинах беспошлинной торговли в аэропорту, упакованные в запечатанный (опломбированный) пластиковый пакет, вес и габариты которых установлены правилами перевозчика.

Отметим, что правила перевозчика по тем или иным вышеуказанным пунктам можно найти на официальных сайтах компаний. Ознакомиться с ними лучше заблаговременно, так как это поможет не опоздать на рейс и сэкономить деньги на оплату превышения нормы по весу, которая может возникнуть, при сдаче несоответствующей ручной клади в багаж.

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