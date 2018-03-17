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​Пятерка по литературе. Топ книг для молодого поколения от директора Сургутской филармонии Якова Черняка

Фото из архива Сургутской филармонии
Фото из архива Сургутской филармонии

Россияне всегда слыли самой читающей нацией. Несмотря на то, что книжные магазины то и дело рапортуют о падении продаж, мы все-таки надеемся, что читать в нашей стране меньше не стали. Чтобы подкрепить эту надежду, мы опрашиваем сургутян об их книжных предпочтениях. Сегодня о своих любимых книгах рассказывает директор Сургутской филармонии Яков Семенович Черняк.

1. Джек Лондон. «Белое безмолвие»:

«Безусловно, это необходимое произведение для юного мужчины! Тем более мы с вами живем на Севере. Джек Лондон — один из моих любимых писателей и по сей день».

2. Жюль Верн. «Дети капитана Гранта»:

«Вообще, я рекомендую читать всего Жюля Верна! В его книгах много романтики и познаний о земном шаре. Я всегда читал этого автора с большим удовольствием».

3. Михаил Салтыков-Щедрин. «Пошехонская старина»:

«Почему-то это моя книга на долгие века! Не знаю, почему, но я все время ее читал. Например, ставил вариться суп, доставал ее, открывал на любой странице и читал. Поскольку это не сквозное, так сказать, повествование, а отдельные истории о том и о сем, то очень удобно так читать. Над одними историями я очень смеялся, а над другими плакал…»

4. Илья Ильф и Евгений Петров. «12 стульев», «Золотой телёнок»:

«Это два прекрасных произведения, которые открывают мир. Со временем они не потеряли вкуса и сладости».

5. Михаил Булгаков. «Собачье сердце», «Мастер и Маргарита»:

«Отличные книги на все времена! А про роман «Мастер и Маргарита» вообще можно говорить долго, ведь это отдельная тема, заслуживающая внимания».


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17 марта в 11:26, просмотров: 1237, комментариев: 0


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