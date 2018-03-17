​Пятерка по литературе. Топ книг для молодого поколения от директора Сургутской филармонии Якова Черняка

Россияне всегда слыли самой читающей нацией. Несмотря на то, что книжные магазины то и дело рапортуют о падении продаж, мы все-таки надеемся, что читать в нашей стране меньше не стали. Чтобы подкрепить эту надежду, мы опрашиваем сургутян об их книжных предпочтениях. Сегодня о своих любимых книгах рассказывает директор Сургутской филармонии Яков Семенович Черняк.

1. Джек Лондон. «Белое безмолвие»:

«Безусловно, это необходимое произведение для юного мужчины! Тем более мы с вами живем на Севере. Джек Лондон — один из моих любимых писателей и по сей день».

2. Жюль Верн. «Дети капитана Гранта»:

«Вообще, я рекомендую читать всего Жюля Верна! В его книгах много романтики и познаний о земном шаре. Я всегда читал этого автора с большим удовольствием».

3. Михаил Салтыков-Щедрин. «Пошехонская старина»:

«Почему-то это моя книга на долгие века! Не знаю, почему, но я все время ее читал. Например, ставил вариться суп, доставал ее, открывал на любой странице и читал. Поскольку это не сквозное, так сказать, повествование, а отдельные истории о том и о сем, то очень удобно так читать. Над одними историями я очень смеялся, а над другими плакал…»

4. Илья Ильф и Евгений Петров. «12 стульев», «Золотой телёнок»:

«Это два прекрасных произведения, которые открывают мир. Со временем они не потеряли вкуса и сладости».

5. Михаил Булгаков. «Собачье сердце», «Мастер и Маргарита»:

«Отличные книги на все времена! А про роман «Мастер и Маргарита» вообще можно говорить долго, ведь это отдельная тема, заслуживающая внимания».