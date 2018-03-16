ТОП-10 самых дорогих собак и кошек, выставленных на продажу в Сургуте // РЕЙТИНГ СИА-ПРЕСС

В 2016 году по данным опроса GfK Россия заняла четвертое место в рейтинге стран, в которых больше всего владельцев домашних животных (70%), уступив Мексике, Аргентине и Бразилии.

А по данным исследования НАФИ в том же году, самым распространенным питомцем у россиян стала беспородная кошка (26%), породистых заводят лишь 9%. Хозяевами дворняжек являются 11% опрошенных, породистых собак держат 10%.

Siapress.ru подготовил для читателей два рейтинга — ТОП-5 самых дорогих собак и ТОП-5 самых дорогих кошек, выставленных на продажу в Сургуте*.

Собаки

5 место. 40 000 рублей





Имея 40 тысяч рублей для покупки четвероногого друга, можно стать владельцем щеночка сиба-ину, шпица, мини бультерьера, немецкого дога или ньюфаундленда.

4 место. 45 000 рублей





Выбор породистого щенка, если у вас есть 45 тысяч рублей, не будет трудным. За эти деньги можно купить чихуахуа с прекрасной родословной, активного бигля, энергичного джек рассел терьера, пушистого шпица или красавца-добермана.

3 место. 50 000 рублей





За полсотни тысяч рублей можно приобрести гладкошерстных щенков джек рассел терьера, милых кане корсо, симпатичных французских бульдожек, очаровательных корги и всевозможных чихуахуа.

2 место. 60 000 рублей





«Элитные щенки сиба-ину от титулованных родителей» — вторые по стоимости в городе.

Столько же стоят взрослые шпицы, продающиеся «для души и разведения» из-за сокращения поголовья.

1 место. 70 000 рублей





Самыми дорогими щенками, выставленными на продажу в Сургуте, стали малыши акита-ину. Как пишет заводчик, это помет «от шикарной пары японцев».

Кошки

5 место. 30 000 рублей





Голубоглазые котята невской маскарадной кошки открывают ТОП-5 дорогих кошек. Купить таких чудесных малышей можно за 30 тысяч рублей.

4 место. 32 000 рублей





Красавицу-котенка бенгальской породы можно поселить в своем доме, если у вас есть 32 тысячи рублей. Правда, как пишет заводчик, девочка эта продается «для души».

3 место. 35 000 рублей





Бурманские котята. За 35 тысяч рублей малышей этой породы можно выбрать любого окраса.

2 место. 40 000 рублей

Снова бурманская. Котенка этой необычной породы соболиного окраса можно получить, выложив за него 40 тысяч рублей.

1 место. 48 000 рублей





Котенок популярной шотландской породы стал самым дорогим в Сургуте благодаря своему «ценному для породы поинтовому окрасу».

* По выборке из портала «Авито»

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