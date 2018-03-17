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Не сидится на ягодицах

Из множества болезней позвоночника остеохондроз является самым распространенным. При правильном и своевременном лечении вылечить его не составляет труда. Именно поэтому врачи настоятельно рекомендуют: обнаружив симптомы незамедлительно обращаться к неврологу.Малоподвижный, сидячий образ жизни, присущий многим современным людям, часто провоцирует боль в спине. В целом, остеохондроз - это комплекс изменений в позвонках, межпозвоночных суставах и тканях с постепенным поражением межпозвонковых дисков. Одним из его проявлений является «воспаление» седалищного нерва.

Врач-невролог Инсультного центра Травматологической больницы Сургута Екатерина Остапчук рассказа корреспонденту siapress.ru, что седалищный нерв является самым длинным нервом в организме – начинается в пояснице и заканчивается в стопе, проходя через бедро и голень. Изменения в седалищном нерве в медицине именуется как ишиас. Обычно он возникает после 35 лет.

Основной жалобой пациентов является сильная боль по ходу седалищного нерва – от поясничного отдела позвоночника до стопы. Однако боль может проявляться точечно: только в ноге по ходу нерва. Также возможна общая слабость и онемение в области стопы, голени.

Невролог отметила, что причин возникновения этой патологии может быть несколько:

  • постоянное или частое переохлаждение;
  • грыжа межпозвоночного диска, которая сопровождается защемлением седалищного нерва;
  • новообразования доброкачественного или злокачественного характера;
  • чрезмерные физические нагрузки, которые приводят к повреждению мышечных тканей малого таза.

Екатерина Сергеевна также обратила внимание на то, что только специалист может поставить правильный диагноз и провести полноценное обследование. Ведь под маской остеохондроза могут скрываться и другие заболевания. В случае боли в спине, существуют «красные флажки», которые сигнализируют об опасности и необходимости более тщательного обследовании пациента:

  • возникновение боли в спине в возрасте менее 20 или более 55 лет;
  • недавно перенесенная травма спины;
  • нарастающий (т.е. постоянно прогрессирующий) с течением времени характер боли;
  • отсутствие облегчения боли или ее усиление после пребывания в лежачем положении;
  • наличие в анамнезе онкологических (злокачественных) заболеваний;
  • длительный прием кортикостероидов (в том числе в виде ингаляций);
  • наличие у пациента остеопороза (или совокупность анамнестических и клинических данных позволяет предположить его наличие с высокой степенью вероятности);
  • внутривенное употребление наркотических препаратов;
  • иммунодефицит (например, диагностированная ВИЧ-инфекция), в том числе прием иммуно-супрессивных препаратов;
  • длительное недомогание, лихорадка, необъяснимая потеря массы тела;
  • нарушение контроля мочеиспускания;
  • болезненность при пальпации и перкуссии позвоночника (особенно – наличие симптома «кашлевого толчка» – провоцирование или усиление боли при натуживании).

В рамках диагностики воспаления седалищного нерва врачи назначают МРТ или КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника. А при наличии «красных флажков» – углубленное диагностическое обследование с привлечением врачей других специальностей.

Лечение ишиаса проводится комплексными терапевтическими мерами. Назначается медикаментозное лечение – нестероидные противовоспалительные препараты, миорелаксанты, обезболивающие средства, витаминно-минеральные комплексы. Также обычно назначают и лекарственные средства местного действия – мази и гели, обладающие раздражающим эффектом, которые помогут избавиться от спастической (непостоянной) боли. При отсутствии позитивного эффекта терапии необходима консультация нейрохирурга, чтобы решить вопрос об оперативном лечении.

Врач пояснила, что корень проблемы остеохондроза в том, что в быту люди создают большие нагрузки на позвоночник: неправильно поднимают тяжести, долго сидят и нагружают спину, ходят в обуви на высоких каблуках и носят сумки на одном плече, у многих пациентов наблюдается лишний вес.

Не существует эффективных лекарств для профилактики остеохондроза. Операция также не является панацеей – у многих пациентов остеохондроз не отступает и после выполнения нескольких операций. Чтобы предупредить остеохондроз необходимо изменить образ жизни. Ходьба, плавание, лечебная гимнастика, занятия спортом и даже выполнение простейших упражнений помогут избежать данного заболевания, потому что таким образом вы укрепляете мышцы спины и снимаете нагрузку с межпозвонковых дисков.


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17 марта в 10:06, просмотров: 954, комментариев: 0


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