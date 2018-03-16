Регистрироваться на портале можно даже школьникам до 14 лет

Сфера образования идет в ногу со временем. Все чаще сургутяне используют портал Госуслуги, для получения услуг в электронном виде. Директор департамента образования города Сургута Анна Томазова рассказала о теме подробнее:

Все популярнее становится получение услуг в сфере образования с помощью портала государственных и муниципальных услуг. Таких услуг у нас 5. Хочу отметить, что 4 из них пользуются особым интересом у горожан. Анализ частоты пользования говорит о том, что сегодня родители – продвинутые пользователи.

Сейчас регистрация в систему Госуслуг проходит с 14 лет, это значит, что наши школьники став старше будут полностью готовы к электронному режиму получения услуг. Поэтому мы активно призываем старшеклассников регистрироваться на портале. На сегодня зарегистрировано более 95% подростов от 14 лет. Мы говорит уже о том, что можно регистрироваться на портале даже до 14 лет, потому что в перспективе, например, можно будет воспользоваться услугой получения паспорта.

Даже анализ первого квартала 2018 года говорит о том, что родители предпочитают получение услуг в электронном виде. Существует услуга - прием заявления, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, которые реализуют программы дошкольного образования, то есть детские сады. В прошлом году этой услугой воспользовались более 57 тысяч жителей, в этом году уже за первый квартал более 30 тысяч обращений. Явно видна динамика.

Что касается самой популярной нашей услуги - получение информации о текущей успеваемости, это электронный дневник и электронный журнал, в прошлом году было получено более миллиона обращений, за первый квартал текущего года уже около 400 тысяч. Это подтверждает преимущество и особенность оперативного получения информации и возможности контролировать ситуацию.

Все, что касается организации отдыха детей в каникулярное время, именно в части предоставления путевок, в 2017 году было 1208 обращений, и хочу обратить внимание, за первый квартал 1390 обращений уже получено. Сама статистика подтверждает, что сейчас уже не нужно убеждать в преимуществе получения услуг в электронном виде: в быстроте, эффективности, сокращении временных затрат. Как и в любой информационной системе на портале бывают технические проблемы, мы постоянно работаем над этим вопросом.