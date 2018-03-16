Сургутский воспитатель стала лучшей в Югре

Регина Андреева, педагог детского сада «Березка» Сургута, стала лучшим воспитателем Югры-2018. Предварительно программа сургутянки была признана лучшей на местном уровне. Также в прошлом году Регина Андреева была занесена на доску почета города Сургута.

Такой Регину Александровну видят ее воспитанники

Финал конкурса проходил в Белоярском. Всего региональном этапе встретились 52 человека. Из них в номинации «Учитель года – 2018» – 19 участников, «Сердце отдаю детям – 2018» – 9 участников, «Воспитатель дошкольного образовательного учреждения – 2018» – 14 участников, «Учитель родного языка и литературы – 2018» – 4 участника, «Педагог-психолог года – 2018» – 6 участников.