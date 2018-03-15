Сегодня, 15 марта, отмечается Всемирный день защиты прав потребителей. В этой связи отдел потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации города организовал день открытых дверей, где побывал корреспондент siapress.ru. Руководитель отдела Михаил Яцик рассказал журналистам о том, какие мероприятия, приуроченные к дате, запланированы, и с какими жалобами обращаются потребители:

В этом году день защиты прав потребителей проходит под девизом «Сделаем цифровые рынки справедливыми и честными» и посвящен дистанционным способам продажи товаров, которыми пользуются интернет-магазины и каталоги продуктов, например в автосалонах, когда вы выбираете детали и заказываете их. В связи с датой сегодня в нашем отделе день открытых дверей: проводим консультации населения лично и по телефону «горячей линии», оказываем практическую помощь в составлении притензий, предоставляем информационные памятки.

Завтра, 16 марта, запланирована лекция в ТОС 28, по адресу Маяковского 34, начало в 16:00. Встреча будет проведена в соответствии с девизом дня защиты потребителей. Также в апреле пройдут еще две тематические встречи с населением.В течение 2017 года в наш отдел поступило 4 295 обращений, из них 80 обращений на продавцов, осуществляющих реализацию товаров дистанционно. Основная часть связана с с заказом автозапчастей (28 обращений), на втором месте сотовые телефоны (12 обращений). Все обращения были урегулированы до судебно.

На сегодняшний день в отдел поступило уже 633 обращения, из них 6 по дистанционной торговле. Для сравнения в 2016 году из 4 197 обращений только 65 касались интернет-продаж. Соответственно мы видим динамику, люди чаще приобретают товары дистанционно.

В данном случае основная причина, по которой обращаются потребители, это нарушение требований к качеству товаров. Однако также часто люди просят проконсультировать по вопросу возврата

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