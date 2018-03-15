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Когда-то школьники осваивали перо, теперь учатся работать с ручкой 3D

На всей территории Российской Федерации проходит «Неделя высоких технологий и технопредпринимательства». Она включает разработку и реализацию учебных проектов, программ дополнительного образования, ряда событий внеурочной активности учащихся, связанных со знакомством и взаимодействием школьников с миром высоких технологий (как с современными научными исследованиями, так и с высокотехнологичными инновационными производствами).

Важной задачей Недели является повышение интереса старшеклассников к инженерно-техническим профессиям и дальнейшей работе в современных наукоемких областях промышленности, возможность приобщиться к открытиям современной науки и достижениям индустрии высоких технологий, пообщаться с людьми, увлеченными своим делом.

С 12 по 17 марта она открылась и в Сургуте, в рамках проекта «Школьная лига РОСНАНО». Мы решили посетить один из мастер-классов по обьемному конструированию на базе МАОУ ДО «Технополис» ,под названием «Чудо-ручка» для учащихся 5-7 классов.

Что мы в сущности можем знать о 3D ручках? Исходя из названия можно предположить,что с помощью этого устройства можно создавать какие-то объемные изделия. Вот и школьники,никогда прежде не работающие с такими ручками, но влекомые интересом собрались в одной аудитории.

Астапенко Павел, ученик 6 класса: «О мастер- классе я узнал от учителя информатики, раньше мне не прихлось иметь дела с 3D ручками, но очень хотелось попробовать»

Принцип работы горячей 3D ручки предельно прост. В отличие от обычных приспособлений для письма и рисования, вместо чернил заправляется пластиковая нить.

Когда пластик разогревается до нужной температуры,помня о правилах техники безопасности, можно приступать к созданию своего шедевра.

С помощью 3 D ручек можно создавать различные оригинальные фигурки, украшения,элементы интерьера. Ученики шестых классов работают с трафаретами, позже детали можно будет собрать в единую фигурку.

Работа очень кропотливая и развивает у детей мелкую моторику,внимательность и терпение.

Около часа ученики увлеченно трудились над своими фигурками, девочки фантазировали о том, где в комнате разместят сделанных бабочек. И вот долгожданные результаты!

«Нам очень понравилось на мастер- классе, мы получили интересный необычный опыт!» -слышны были восклицания от учеников. «В следующий раз я непременно сделаю квадрат Малевича» -восторженно кричит кто-то из общего роя голосов.

Мухлынина Анастасия, ученица 6 класса:«У меня остались очень яркие, хорошие впечатления.Я думаю, что навыки , которые я сегодня приобрела, пригодятся мне в жизни , хотелось бы развиваться и дальше в этом направлении.Бабочку я поставлю в комнате, как память и просто красиво выполненную работу».

Елена Есина, педагог дополнительного образования:

«3D моделированием я занимаюсь первый год. Сейчас -это одна из самых интересных продвинутых технологий. Помимо этого, я веду курсы по робототехнике и изобретениям.Сегодня пришли дети, которые впервые столкнулись с 3D ручками, но у меня есть группа , которая ходит уже полгода.Также мы принимаем участие в конкурсах и олимпиадах по 3D технологиям».




Примечание: несмотря на юный возраст, приблизительно 2 класс,опыт позволяет воспитанникам создавать уже более утонченные искусные фигуры.


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Сегодня в 15:39, просмотров: 148, комментариев: 0


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