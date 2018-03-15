Скорее, яичница, чем божий дар

На форумах и в соцсетях сургутяне активно обсуждают ЧП местного масштаба: в мусорке обнаружено тело младенца. Таких происшествий со времен девяностых не появлялось в нашем благополучном городе, поэтому поднялась шумиха.

Ну как шумиха – в основном злостные комментарии, осуждения, жажда расправы. Напомним, о своей находке в мусорном баке на ул. Профсоюзов коммунальщики сообщили в полицию 12 марта. И едва стало известно о том, что биологическая мать ребенка найдена, многие тут же затребовали огласки и народного суда над убийцей. Также сургутяне снова подняли тему абортов и беби-боксов:

«А кто-то с пеной у рта доказывает, что надо запретить аборты...»

«Аборт и выбрасывание здорового ребенка в мусорку - одно и то же. Просто в первом случае - медицинские термины, этика, хирургический процесс, утилизация «биоматериала», все законно…»

«Хоть бы один бэби-бокс на город поставили! Даже одна детская жизнь, спасенная бэби-боксом, очень много!»

«Да такие, как эта ни в какую «колыбель жизни» не понесли бы! Им пофигу. Для них это мусор»

«Кошмар, многие женщины годами лечатся, чтобы познать радость материнства. А она просто выкинула. Господи, куда мы катимся!»

«Таким только стерилизация......и приличный срок на неприличной зоне...»

«На кол такую мать! Как ее вообще земля носит?! Люди в войну так не поступали!»

Казалось бы, можно порадоваться: сотни наших сограждан, которые бросают камни в детоубийцу, сами так, стало быть, никогда не поступят. Но так ли это? Наряду с позицией «рожать во что бы то не стало» в обществе существует и другая: «Это мое тело, моя личная жизнь, я сама все решу». И, казалось бы, все просто: одним направо, другим – налево, ведь в нашей стране разрешены аборты. Но почему-то женщины избавляются от беременности, минуя роддом, не реже, чем в лихие 90-е. Полагаю, в новостные ленты попадают лишь те, которые плохо скрыли содеянное. Рожают где попало – от тамбуров поезда до туалетов в ТРЦ!

Ребенок на 36 неделе беременности (седьмой месяц)

Однако 29-летняя сургутянка, которая на седьмом месяце родила в подъезде и спустила тело в мусоропод, вероятно, не очень старалась замести следы. Расценивала ли она вообще свой поступок, как преступление? Какой видела свою жизнь после?

Следователи пока сообщают лишь, что мать не асоциальна: работает, не наркоманка, не алкоголичка, не бесправный мигрант, не глупый подросток.

Почему россиянки идут на «бытовое» избавление от нежеланных детей? Не успевают по срокам? Боятся огласки? Переживают, что их могут переубедить? Или считают, что это нормально?

Для справки: в 2012 году Россия перешла на критерии ВОЗ, согласно которым ребенок считается рожденным не с 28, как раньше, а с 22 недель, с весом от 500 граммов. После этого срока при интенсивном выхаживании он может выжить.Ему положено свидетельство о рождении, а если родится мертвым или умрет — свидетельство о смерти. До этого срока и с меньшим весом — это плод, выкидыш.

Те, кто бывал в гинекологическом отделении, могли убедиться, что это конвейер. Беременность прерывают каждый день, причем, женщины самых разных социальных статусов, возраста, национальности. В ожидании «чистки» кто-то рыдает, кто-то невозмутимо решает рабочие вопросы по телефону, а хирурги монотонно выполняют свою работу.

Полагаю, что это не изменить в короткие сроки и сегодня. И обещаний пособий недостаточно. Если свою случайную беременность женщина воспринимает как шок и побочное явление, то этим ее не подкупить. «Это только сгусток крови, это еще не человек», — так считают многие наши современники, подкрепляя свое убеждение научными фактами о развитии интеллекта.

Почитав подобные комментарии на форумах, у меня возникли сомнения: так ли велика дистанция между абортом и избавлением от новорожденного? Ведь если женщина (или пара) категорически не хотят ребенка, не воспринимают его, как человека, то что изменится после «выталкивания этого сгустка наружу»?

В одной передаче видела, как молодая childfree («свободный от детей») возмущенно говорила о том, что вынашивать ребенка – это все равно что глистами заразиться. То есть в ее понимании дитя в утробе ближе к яичнице, чем к божьему дару... Аппендицит, опухоль... Если не брать в расчет смертный грех и иные религиозные запреты, а также материнский инстинкт, то остается пропаганда в обществе или ее отсутствие. А государство точно определилось, хочет оно сынов или нет? И дело не только в пресловутых социальных факторах, неуверенности в завтрашнем дне, низких доходах. Среди достаточно обеспеченных женщин много тех, в чьи планы дети просто не входят. Просто потому что не хочется лишних проблем. А как мы хотим жить? Для чего плодиться? Или не плодиться? В вопросах недопущения нежелательной беременности

многие до сих пор полагаются на русский авось. О младенцах в пакетах, отказниках в детдоме и абортах мало кто вспоминает «до». А потом (удивительно!) наступает то, чем пока мы не научились управлять — зарождение жизни.

Недавно читала блог коллеги о том, что в странах, где запрещены аборты, более состоятельные гражданки выезжают, дабы прервать нежелательную беременность. Менее состоятельные делают это нелегально. В нашей стране уголовно преследуется только аборт, произведенный вне медучреждения или на поздних сроках гестации. И нередко именно препятствия на ранних сроках (от отсутствия страхового полиса, регистрации) доводят нежелательную беременность до нежелательных родов. Полагаю, выбор должен быть у каждой женщины, а вот каким он будет это уже социальная политика.

Как утверждают социологи, во многом это связано с положением женщины в обществе. Ее беременность – это ее проблема. Ведь в случае чего никто не будет искать биологического отца.

«Сама виновата», «головой не думала», «ноги раздвинула», «нагуляла»… Школьницы, студентки – это почти всегда страх поломанной судьбы, слезы, осуждение… А психологи добавляют проблему взаимоотношений «Мать – дочь (будущая мать)», которые гораздо эффективнее, чем пропаганда и запреты формируют будущую модель материнства.

Такие темы, полагаю, не могут быть единогласно поддержаны и в любом раскладе будут кого-то ущемлять. Но хочется хотя бы надеяться на то, что подобные эпизоды, как и сотни скрытых, им подобных, были поводом не просто кинуть камень, а задуматься, почему так происходит.