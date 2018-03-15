​Счастливое детство своими руками

Пусть и не так ярко еще светит солнце, не стучит звонкая капель, но весна уже на пороге. Зима не сдается, и начинается извечный спор двух времен года.

Да, хороша была зима в этом году! Ведь никакое другое время года не может порадовать бОльшим разнообразием игр и развлечений на свежем воздухе. И пусть в этом году она не сильно баловала нас снегом, в детском саду «Родничок» на каждом участке успели вырасти снежные городки с красивыми постройками.

На радость детям постарались педагоги и родители. Благодаря постройкам прогулки стали веселее и интереснее. Ребятне было где развернуться: поиграть в подвижные игры, покататься по ледяным дорожкам, посостязаться в прыжках, снежках, тренировать равновесие, а также творчески использовать снежное оформление.

Взрослые постарались сделать снежные постройки безопасными и соответствующими возрасту детей. Все фигуры были старательно украшены барельефами, пластмассовыми формами, яркими лоскутами, ледяными прозрачными шарами, флажками.

Дети с большой неохотой и сейчас покидают участок. Им очень хочется ещё играть в сюжетные игры с фигурками, «брать» снежную крепость, проходить лабиринты.

Родители и сотрудники детского сада с любовью обустроили зимние участки, которые стали любимым местом времяпрепровождения детей. Это ли не самое главное, чего удалось добиться вместе? Желания у детей играть, двигаться, веселиться и подражать взрослым.

Коллектив МБДОУ № 25 «Родничок» выражает огромную благодарность семьям: Ивановым, Передерий, Моисеевым, Скляр, Самохвал, Панкратьевым, Орловым, Сальниковым, Василенко, Чикириным, Бардаковым, Ершовым, Телятовым, Бураковым, Симоновым, Ткаченко, Хариным, Маляровым, Кудерчук, Овдиенко, Лимоновым, Холматовым, Юшкиным, Гасановым, Павловым, Попковым, Дотц, Спириным, Грень, Токачовым и многим другим, которые не пожалели своих сил, времени и помогли воспитателям превратить сугробы в творческие работы, сказочные скульптуры.

Как сказал Кот Матроскин: «Совместный труд объединяет!». И от себя добавим: «И делает детство наших детей счастливым!»