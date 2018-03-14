​Сургутские театралы — об Олеге Табакове

Человек-улыбка и человек-легенда — культовый театральный деятель Олег Табаков — ушел из жизни 12 марта. Ему было 82 года.

Награды Олега Павловича трудно сосчитать, а зрительскую любовь к нему не уместить ни в какие строчки.

«Как он играл Хлестакова!» — скажет старшее поколение. «Мы никогда не забудем голос кота Матроскина!» — грустно улыбнется младшее.

Удивительный и многогранный Олег Табаков — педагог, актер и режиссер, один из основателей театра «Современник», создатель Московского театра-студии «Табакерка» и Московской театральной школы, директор и худрук МХТ им. А. П. Чехова, член Совета по культуре и искусству при президенте России…

Его жизнь была насыщена событиями и путешествиями. К счастью, иногда эти путешествия приводили Олега Павловича и в Сургут.

Так, например, жители нашего города смотрели спектакли «Табакерки» в рамках фестиваля «Шесть дней ТВ-6 в Сургуте» в 1997 году и во время фестиваля «Чайка» в 2002 году.

Кроме того, нельзя не отметить и гастроли МХТ им. А. П. Чехова под руководством Олега Павловича, которые в честь своего 35-летия организовало ОАО «Сургутнефтегаз».

А все ли помнят, что Олег Табаков заложил один из камней в фундамент Сургутского театра? Об этой и других историях нам рассказали представители городского культурного сообщества.

Портал siapress.ru попросил сургутских театральных деятелей рассказать о том, что их связывает с Олегом Табаковым и его творчеством.

«Олег Табаков — актер, который заполнял собой сцену. У него была потрясающая харизма!»

Ольга Шештанова, начальник отдела концертно-гастрольной деятельности дворца искусств «Нефтяник»:

«По традиции в юбилейные годы предприятия ОАО «Сургутнефтегаз» организовывало гастроли ведущих театров Москвы и Санкт-Петербурга для своих сотрудников. Например, приглашались театр «Сатикирон» и АМДТ под руководством Льва Додина.

Одним из таких знаменательных событий стали гастроли театра МХТ им. А. П. Чехова под руководством Олега Павловича Табакова, организованные «Сургутнефтегазом» в честь 35-летия предприятия.

Из репертуара было выбрано два спектакля: «На всякого мудреца довольно простоты» и «Сублимация любви», в котором играл сам руководитель театра.

Олег Табаков — актер, который заполнял собой сцену. У него была потрясающая харизма! Выходя к зрителю, он совершенно преображался. В то время Олегу Павловичу шел 78-й год. Он больше проводил времени в уединении, не растрачивая лишний раз энергию и силы. Но на сцене его возраст не имел значения! Все затмевали энергетика, шутки и блестящая импровизация.

Труппа Табакова — большие профессионалы. Хочется отметить, что чувствовалось почтение к Олегу Павловичу со стороны коллег. Его там не просто все любят, а обожают!

Когда МХТ им. А П. Чехова приехал с гастролями, в Сургуте стояла невыносимая жара. В гостинице, где они жили, не было кондиционеров, в аэропорту не было, в театре СурГУ, где они выступали, — тоже отсутствовали! Но Табакова ничего не пугало. Зрители в зале обмахивались программками, а Олегу Павловичу приходилось играть в плотном костюме, но он не жаловался.

Конечно, очень жаль этого великого артиста. Плеяда уходит, уходит эпоха интеллигентов, умных и талантливых людей».

«У Сургутского театра особая связь с Олегом Павловичем Табаковым»

Тамара Лычкатая, основатель и директор Сургутского музыкально-драматического театра, заслуженный работник культуры РФ:

«У Сургутского театра особая связь с Олегом Павловичем Табаковым. Он закладывал один из камней в фундамент будущего здания Сургутского театра — которое планировали возводить напротив ЦКиД «Камертон». Памятны его встречи с актерами нашего театра — студентами первого сургутского курса ГИТИС.

Он участвовал в программе фестиваля «Шесть дней ТВ-6 в Сургуте», который поддерживал и наш театр. Яркий был праздник…

Нас покинул, безусловно, гениальный актер. Кроме того, грамотный театральный продюсер и менеджер, он обладал невероятной интуицией в определении талантливых людей, чему пример — команда его «Табакерки».

И еще он поражал своей высочайшей ответственностью за те таланты, которые находил, формировал, отпускал в жизни и никогда не оставался в стороне от их проблем.

И всегда восхищал не столько его собственный оптимизм, сколько способность заражать этим оптимизмом все и всех вокруг».

«Он был добрым, мудрым, с чувством юмора, абсолютно человечным в общении»

Яков Черняк, директор Сургутской филармонии:

«Для сургутян и для меня лично Олег Павлович являлся не только великим актером, режиссером, педагогом, руководителем, но и другом Сургута. Его уход из жизни — это огромная потеря для нашего города и для всех, кто его знал. Это невосполнимая утрата.

В Сургуте он бывал часто: приезжал со спектаклями и как руководитель «Табакерки», и как руководитель МХАТа. Наше знакомство и общение, безусловно, оставило огромный след в моей жизни. Встречи были не просто интересными, а чрезвычайно фундаментальными.

Мы вели длительные разговоры на тему перспектив развития театра, понимания театра в нашем регионе.

Помню все его высказывания и мысли на этот счет. В начале 90-х годов я был награжден Олегом Табаковым дипломом премии «Табакерки». Многие годы мы поддерживали теплые товарищеские отношения. Часто общались с ним и его семьей в неформальной обстановке. Он был добрым, мудрым, с чувством юмора, абсолютно человечным в общении.

Ушел один из последних представителей плеяды великих русских актеров. Вечная ему память».

«Ощущение, что нас покинул очень близкий человек»

Александр Шевкунов, завкафедры режиссуры СурГУ, руководитель учебного театра:

«К великому сожалению, мне не довелось быть знакомым с Олегом Павловичем, но ощущение, что нас покинул очень близкий человек, не покидает меня ни на минуту. Действительно, трудно поверить данному печальному известию, ведь с каждым таким человеком уходит целая эпоха.

Все мое поколение воспитывалось на советском кинематографе, в том числе и на фильмах, в которых Олег Павлович снимался.

Мы прекрасно помним тех, кого он «создал», начиная от Макара Овчинникова в фильме «Достояние республики» до Павла из «Сироты казанской». Великий актер, великий режиссер, великий человек, одинаково неподражаемо озвучивший кота Матроскина и сыгравший Людовика XIII. Скорблю вместе со всей страной. Мир светлый праху его!»

«Когда уходят такие гиганты сразу возникает вопрос: а кто заменит?»

Виктор Евдокимов, режиссер, актер, руководитель «Летучего театра»:

«Олег Табаков — знаковый человек в российском театре и кинематографе. Человек, который создал театральную эпоху имени самого себя.

Сколько учеников, сколько работ, сколько цитат — таким образом Табаков остался среди людей навсегда. Я думаю, творчество — это лучший способ для бессмертия. Когда уходят такие гиганты сразу возникает вопрос: а кто заменит? Как это ни цинично, но все же это полезный вопрос, дающий возможность остальным осознать, что нельзя вечно прятаться за спины учителей».

«Он был одним из моих любимых актеров»

Виктор Проскуряков, режиссер и художественный руководитель театра пластики и пантомимы «Гротеск» СурГУ:

«Олег Табаков — это, бесспорно, не только великий русский актер, но и крупнейший театральный деятель Советского Союза и России, основатель театральной школы, подарившей нашей стране замечательных актеров и режиссеров.

Это человек, чей вклад в театральную культуру страны сложно переоценить.

Олег Табаков — основатель не только «Табакерки», но и один из основателей театра «Современник». Он был одним из моих любимых актеров, за работами которого и в театре, и в кино я следил».

«С уходом Табакова закончилась целая театральная эпоха...»

Андрей Дзюненко, художественный руководитель молодежного независимого театра «Пацаны»:

«Олег Табаков — легендарная личность, актер, который служил в театре «Современник», впоследствии создал свой театр, получивший название «Табакерка». Руководил главным театром страны и оставил после себя плеяду великолепных учеников. С уходом Табакова закончилась целая театральная эпоха...»