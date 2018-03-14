Аудитория siapress.ru положительно отнеслась к выступлениям олимпийской сборной России в Пхенчхане // ИНФОГРАФИКА

Почти третья часть (31,4 процента) голосующей аудитории siapress.ru заявили, что олимпийская сборная России выступила хорошо. Удовлетворительным выступление назвали 25,6 процента респондентов, отличным 14,2 процента.

Отрицательных оценок меньше. 9,4 процента опрошенных назвали выступление российских атлетов плохим, 7,5 процентов очень плохим.

Напомним, что сейчас проходят Паралимпийские игры, которые начались 9 марта, а закончатся 18.