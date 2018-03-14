Можно ли в Сургуте заменить коммунальные счетчики бесплатно?

«Можно ли провести проверку и замену бытовых счетчиков бесплатно? Если да, то при каких условиях?» — с таким вопросом обратился к корреспонденту siapress.ru сургутянин Петр Федорович.

Для начала напомним, что сроки службы приборов учета и сроки их проверки обозначены в требованиях Росстандарта.

Так срок эксплуатации приборов учета воды составляет 12 лет, а межпроверочные интервалы у холодной воды — шесть лет, а горячей — четыре года.

Теплосчетчик «живет» 12 лет, и проверять его надо каждые четыре года.

Электросчетчики старого образца, имеющие класс точности 1.0 и 2.0, можно эксплуатировать не более 16 лет с момента их выпуска. А вот современные (класс точности 2.5) — 25-30 лет. Проверять их нужно согласно требованиям, указанным в технической документации. Обычно срок поверки зависит от модели прибора и составляет от десяти до 16 лет.

Отметим, что граждане самостоятельно должны следить за истечением межпроверочного интервала счетчиков и своевременно проводить их поверку и замену в период, не превышающий 30 календарных дней.

Также, согласно законодательству, именно собственники и пользователи помещений в МКД и жилых домов за свой счет должны оснащать их необходимыми приборами учета, правильно эксплуатировать, проверять и своевременно заменять.

Как пояснили корреспонденту в департаменте городского хозяйства, в Сургуте есть жилье социального найма, где собственником является муниципалитет. В этом случае «в соответствии с постановлением правительства поверку и замену индивидуальных приборов учета потребляемых энергетических ресурсов обязан при необходимости выполнять наниматель».

Также подчеркнем, что стоимость услуги по установке, замене и поверке приборов учета не регулируется законодательством РФ. Поэтому цены устанавливают сами организации, предлагающие этот вид работ.