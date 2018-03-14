Администрация Сургута лишает садоводов города земельных участков

В 2014 году в связи с большим количеством обращений граждан в адрес администрации Сургута с просьбой поставить их в очередь для получения земельного участка в садовых товариществах, на заседании думы было предложено внести в генеральный план застройки города территории сельскохозяйственного использования (ведение дачного хозяйства, садоводства, огородничества), расположенные в районе аэропорта. Депутаты Сургута постановили внести в Генеральный план города данные территории, что было утверждено решением думы от 22.12.2014 г. №635-VДГ.

В соответствии с правилами землепользования и застройки на территории Сургута, утвержденным решение думы от 26.02.2016г №838-V ДГ данные участки отнесены к зоне сельскохозяйственного использования для ведения садоводства (зона СХ-3).

На протяжении нескольких лет садовыми некоммерческими организациями проводились работы для предоставления этих территорий. На основании обращений граждан формировались списки нуждающихся в земельных участках, которые были зарегистрированы в администрации Сургута.

В 2018 году администрация Сургута хочет исключить данные территории из Генерального плана застройки города, лишая граждан возможности получить земельных участков и мотивируя это нарушением баланса городских лесов. В начале этого года, 18 января, состоялись публичные слушания, где садовые некоммерческие организации выступили в защиту интересов граждан, чтобы данные территории оставили в зоне садоводства, так как количество заявлений на получение участков достигло более 6 тысяч.



Администрация города предложила территорию в районе дачного кооператива «Речник», в пойме реки Обь, с высоким уровнем подъема воды (более 5 метров), что исключает возможность ведения садоводства. Получается, что чиновники изымают последние территории для ведения садоводства и не учитывают потребности людей, нуждающихся в садовых участках.

Согласно федеральному закону ФЗ-66 ст. 13 (определение потребности в земельных участках для размещения садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений), органы местного самоуправления на основании списка граждан определяют потребность садовых, огородных или дачных земельных участках. На ближайшем заседании думы города свое решение примут депутаты Сургута.

Садовыми некоммерческими организациями готовится обращение в адрес Президента Российской Федерации, так как нарушаются права граждан.