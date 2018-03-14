16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  56,9372   EUR  70,5338  

Администрация Сургута лишает садоводов города земельных участков

Фото Ирины Швец
Фото Ирины Швец

В 2014 году в связи с большим количеством обращений граждан в адрес администрации Сургута с просьбой поставить их в очередь для получения земельного участка в садовых товариществах, на заседании думы было предложено внести в генеральный план застройки города территории сельскохозяйственного использования (ведение дачного хозяйства, садоводства, огородничества), расположенные в районе аэропорта. Депутаты Сургута постановили внести в Генеральный план города данные территории, что было утверждено решением думы от 22.12.2014 г. №635-VДГ.

В соответствии с правилами землепользования и застройки на территории Сургута, утвержденным решение думы от 26.02.2016г №838-V ДГ данные участки отнесены к зоне сельскохозяйственного использования для ведения садоводства (зона СХ-3).

На протяжении нескольких лет садовыми некоммерческими организациями проводились работы для предоставления этих территорий. На основании обращений граждан формировались списки нуждающихся в земельных участках, которые были зарегистрированы в администрации Сургута.

В 2018 году администрация Сургута хочет исключить данные территории из Генерального плана застройки города, лишая граждан возможности получить земельных участков и мотивируя это нарушением баланса городских лесов. В начале этого года, 18 января, состоялись публичные слушания, где садовые некоммерческие организации выступили в защиту интересов граждан, чтобы данные территории оставили в зоне садоводства, так как количество заявлений на получение участков достигло более 6 тысяч.

Администрация города предложила территорию в районе дачного кооператива «Речник», в пойме реки Обь, с высоким уровнем подъема воды (более 5 метров), что исключает возможность ведения садоводства. Получается, что чиновники изымают последние территории для ведения садоводства и не учитывают потребности людей, нуждающихся в садовых участках.

Согласно федеральному закону ФЗ-66 ст. 13 (определение потребности в земельных участках для размещения садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений), органы местного самоуправления на основании списка граждан определяют потребность садовых, огородных или дачных земельных участках. На ближайшем заседании думы города свое решение примут депутаты Сургута.

Садовыми некоммерческими организациями готовится обращение в адрес Президента Российской Федерации, так как нарушаются права граждан.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 13:59, просмотров: 328, комментариев: 3


QR код
Комментарии:
Golossssss
не нравится
Сегодня в 14:51
Полностью согласен с автором статьи! Мы годами ждем реализацию своих прав на получение садовых земельных участков и пока нет никаких результатов. Будем надеяться на положительный результат по решению данного вопроса! Хотелось бы надеяться на то, чтобы нас Всех услышала действующая администрация и депутаты города Сургута!!!
Владимир Филипенко
не нравится
Сегодня в 14:59
У нас как всегда. Мы с супругой тоже стоим в очереди и никак не можем получить.
Ильнур Шавалиев
не нравится
Сегодня в 15:57
Я так же стою в очереди и другого отношения нашей администрации и не ожидал. "Всё для людей" как говорится.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Сургутские театралы — об Олеге Табакове

​Сургутские театралы — об Олеге Табакове
Что связывало знаменитого артиста и наш город
Надежда Макаренко Сегодня в 15:32
120 0
Аудитория siapress.ru положительно отнеслась к выступлениям олимпийской сборной России в Пхенчхане // ИНФОГРАФИКА

Аудитория siapress.ru положительно отнеслась к выступлениям олимпийской сборной России в Пхенчхане // ИНФОГРАФИКА
Редакция СИА-ПРЕСС Сегодня в 15:08
72 0
​Статья дня. А был ли «Новичок»?

​Статья дня. А был ли «Новичок»?
«Новичок» — вещество почти мифологическое, его состав до сих пор остается неясным
Алексей Водовозов, врач-токсиколог Сегодня в 14:47
129 1
Можно ли в Сургуте заменить коммунальные счетчики бесплатно?

Можно ли в Сургуте заменить коммунальные счетчики бесплатно?

Граждане должны самостоятельно следить за истечением межпроверочного интервала приборов учета
Лилия Сулейманова Сегодня в 14:32
133 0
Администрация Сургута лишает садоводов города земельных участков

Администрация Сургута лишает садоводов города земельных участков
Чиновники мотивируют это нарушением баланса городских лесов
Андрей Ляшенко, председатель ДПК "БОРОДИНО" Сегодня в 13:59
326 3
Жители сгоревшего дома в поселке Кедровый-2 до сих пор не получили новое жилье

Жители сгоревшего дома в поселке Кедровый-2 до сих пор не получили новое жилье
Квартиры погорельцам обещали дать до конца прошлого года
Лилия Сулейманова Сегодня в 11:31
226 0
​Made on Earth by humans

​Made on Earth by humans
Не стоим на месте, ребята, двигаемся, через пару лет другие планеты осваивать будем
Анатолий Вац Сегодня в 10:36
236 3
Ну наконец-то

Ну наконец-то
В Сургуте публике впервые показали готовый детский технопарк «Кванториум»
Артем Мазнев 13 марта в 17:13
756 7
Прыжок до луны и обратно

Прыжок до луны и обратно

Как отдохнуть в батутном центре и не получить травм
Анастасия Якупова 13 марта в 16:51
2629 1
​Греческий интернационал с Тодором Алексиевым в Сургуте!

​Греческий интернационал с Тодором Алексиевым в Сургуте!
Сургут дождался второго в своей истории еврокубкового полуфинала
Олег Владимиров 13 марта в 09:12
360 1
Юлия Захаркина: «Я могу уверенно сказать, что в Сургуте играют не хуже, чем в Москве»

Юлия Захаркина: «Я могу уверенно сказать, что в Сургуте играют не хуже, чем в Москве»
Интервью с сургутской пианисткой, проделавшей путь от ученицы детской музыкальной школы им. Г. Кукуевицкого до аспирантки академии музыки в Италии
Евгения Банникова, Алена Емельяненко 12 марта в 17:59
672 1
Море букетов, вызов «главы в районе» и страшные ЧП // ОБЗОР СОЦСЕТЕЙ

Море букетов, вызов «главы в районе» и страшные ЧП // ОБЗОР СОЦСЕТЕЙ

Анастасия Якупова 12 марта в 14:58
625 0
В Сургуте проблемой бездомности госструктуры всерьез не занимаются

В Сургуте проблемой бездомности госструктуры всерьез не занимаются
Гуманитарный проект «Накорми голодного» призван сохранить жизнь бездомным людям, по разным причинам находящимся на улице
Александр Алексеев, руководитель благотворительного фонда «Накорми голодного» 12 марта в 12:33
492 6
Екатерина Шульман: «Явку обеспечит административно зависимый электорат»

Екатерина Шульман: «Явку обеспечит административно зависимый электорат»
Все больше людей с ухудшением экономической конъюнктуры так или иначе финансово зависят от государства или напрямую на него работают
Артем Мазнев 12 марта в 11:45
7066 4
Отличная беседа без лозунгов

Отличная беседа без лозунгов
В ответ на первую встречу проекта «Вызов»
Альберт Леонов, руководитель ОО «Правоведы» 12 марта в 10:31
500 1
11 марта 2018 года исполнилось бы 85 лет строителю, поэту и прозаику Олегу Рихтеру

11 марта 2018 года исполнилось бы 85 лет строителю, поэту и прозаику Олегу Рихтеру
Людмила Захарова 11 марта в 11:17
1381 0
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Д.Н.
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика