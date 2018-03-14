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Жители сгоревшего дома в поселке Кедровый-2 до сих пор не получили новое жилье

В редакцию siapress.ru обратились жители дома №4 поселка Кедровый-2, который сгорел 18 мая прошлого года.

Напомним, тогда без крыши над головой остались жильцы 19 квартир. Теперь почти все они пытаются добиться от администрации выполнения обещаний — новое жилье им должны были дать еще до конца прошлого года.

Как рассказали пострадавшие, сейчас семьи живут кто где: в маневренном жилье, арендном доме, либо снимают квартиры.

«В этом арендном доме за квартиру в 36 квадратных метров надо платить девять тысяч рублей. Я за свою однушку (27,8 кв.м.) плачу по семь-восемь тысяч», — возмущается одна из погорельцев Валентина Тимошко. При этом, как отмечают семьи, заселившиеся в арендный дом, условия проживания там ужасные — в квартирах промерзают стены, покрываются слоем льда окна, а тонкие стены позволяют всегда быть в курсе жизни соседей.

«Мы хотим свои квартиры, хватит слать нам отписки», — практически в голос твердят возмущенные сургутяне.

Изначально сгоревший дом должен был быть снесен как аварийный в 2019 году, но после пожара, в начале июня прошлого года, сроки изменились — до конца 2017 года. На запрос редакции чиновники сообщили, что этот срок мог быть соблюден при наличии бюджетного финансирования на приобретение квартир для улучшения жилищных условий. И средства были выделены, но «были направлены на погашение долга за наемный дом». А в декабре 2017 года ко всему прочему не состоялся аукцион по приобретению квартир, так как не было заявок от застройщиков.

В департаменте городского хозяйства на вопрос корреспондента, может ли быть озвучен итоговый срок получения жилья обозначенными погорельцами, ответить однозначно не смогли: «указать срок переселения не представляется возможным по причине отсутствия на распределении благоустроенных жилых помещений. Благоустроенные жилые помещения приобретаются на проводимых аукционах».

Ближайший такой аукцион состоится в апреле этого года, и, возможно, по его итогам жители пос.Кедровый, 4, будут приглашены в ДГХ для оформления документов на квартиры.

На текущий момент семеро собственников квартир, видимо, не дождавшись обещанного жилья, подали заявление о выплате денежного возмещения. Но и в этом случае вопрос об утверждении бюджетных средств на выплату этого возмещения будет рассмотрен думой Сургута также в апреле этого года.

Как стало известно корреспонденту siapress.ru, трем пенсионерам-собственникам жилья и еще одному пожилому жителю квартиры соцнайма после освещения проблемы в СМИ нашли полагающиеся квадраты, но остальные до сих пор ждут своей очереди. А сроки по неизвестным причинам вдруг вновь начали отодвигаться: «В администрации нам сказали, что перед нами в очереди стоят жильцы еще одного сгоревшего дома в районе «Строителя». И мы, якобы, вперед проскакиваем…»


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Сегодня в 11:31, просмотров: 228, комментариев: 0


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