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​Made on Earth by humans

Искренне радоваться чужим успехам не всегда получается. Но вот есть Илон Маск, запустивший Falcon 9 в космос в 50-й раз. Прошла неделя и опять хорошая новость: Маск сообщил, что корабль для полетов на Марс поднимется в воздух в первой половине 2019 года, будет пока совершать полеты на короткие дистанции, с обязательным возвращением на Землю. Стоимость каждого старта - менее 5 миллионов долларов, то есть дешевле, чем запуск первого Falcon.

Слежу за успехами инженера-программиста, основателя компании SpaceХ, который скоро замахнется на дальний космос, и радуюсь. Конечно, много лучше, если бы электромобиль, дешевые и надежные ракеты сотворили наши Ваня Настырный или Миша Окаянный, добавив к общечеловеческому восторгу гордость за что-то свое, родное, но это вряд ли. Освоение космического пространства частными лицами в стране, где государственные банки занимаются скупкой торговых сетей вместо инвестиций в промышленность или науку - чистой воды фантазии.

Скажу больше: там, где восхищение человеческим гением не отечественного происхождения сродни предательству, это невозможно в принципе. Все новое начинается с изучения старого, упоения наднациональными идеями прошлого и рождения страстного желания занырнуть еще глубже, познать еще больше. Дерзости и страсти у Илона Маска в избытке, вкупе с предпринимательской жилкой, организаторскими талантами и способностью заглянуть в будущее это дало великолепный практический результат, стало бодрящим, жизнеутверждающим коктейлем для всего человечества. Не стоим на месте, ребята, двигаемся, через пару лет другие планеты осваивать будем. Без святой воды, молитв и паникадила. И когда смотришь, как две ступени запущенной ради эксперимента Falcon Heavy возвращаются обратно на Землю, синхронно, уверенно и красиво опускаются на небольшие платформы, начинаешь этому парню верить, потому что всего десять лет назад решение технической и технологической проблемы возврата комических кораблей казалось сложнейшей задачей и пустой тратой денег.

Спросил средней руки бизнесмена, почему наши олигархи не вкладывают свои деньги в будущее. Ответ: «Они не инженеры, они торговцы, скупщики и перекупщики. Может, в детстве плохо питались, обижены были кем или слишком рано почувствовали власть денег, поэтому теперь, кроме как кубышкой, ничем другим доказать свою состоятельность не могут».

Ответ другого сургутского предпринимателя понравился больше. «Будь у меня миллиарды, я бы тоже их в офшоры загнал, вывез за границу. Потому что здесь права собственности нет ни у кого. Сегодня ты миллионер, завтра – нищий, все заберут, заклюют, заплюют и поржут вдогонку. Какой смысл делать «Ё-мобиль», например, если твою идею не только не поддержат, над тобой будут публично насмехаться, на самом верху. А ведь хорошая идея была! Лучше там, вдали от родины, втихаря деньги пристроить, яхту стометровую купить, чем здесь дурачком выглядеть. Кстати, эти Фальконы, может и на российские деньги летают, может, половина и даже 70% компаний Маска нашим людям принадлежат. Но мы этого не узнаем, не признаются олигархи».

Что же теперь? Будем тешить себя смелым предположением, что ихние хваленые ракеты все равно на наши деньги сделаны?

Другого, похоже, пока не дано. В качестве подтверждения, что не все просто и допущение бизнесмена может оказаться отчасти справедливым, табличка на летающем в космосе личном автомобиле Маска с надписью «MadeofEarthbyhumans». Мог бы написать «Сделано в США», так нет ведь, нацарапал «Сделано на Земле людьми». Всеми людьми. То есть и нами тоже.


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Сегодня в 10:36, просмотров: 237, комментариев: 3


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Комментарии:
Моби
не нравится
Сегодня в 11:48
Товарищ депутат, Вы-то с какого перепугу примазываетесь к этой теме? В том числе и ваша партия поддерживает те условия, о которых вы пишете
444
не нравится
Сегодня в 12:47
Действительно странно. Двумя руками политику правительства Путина поддерживают, на выборах за него голосуют, а потом пишут упаднические статьи про то, как "государственные банки занимаются скупкой торговых сетей вместо инвестиций в промышленность или науку". Или невозможность инноваций в Поднятой Путиным С Колен Великой России, потому что: "там восхищение человеческим гением не отечественного происхождения сродни предательству." Да еще презрительно про "святую воду, молитвы и паникадила", на которых незаконная власть Владим Владимыча в том числе и держится. Чистый карбонарий...
Моби 444
не нравится
Сегодня в 12:52
Справедливая Россия давно себя проявила "как надо" - когда принимался закон о взносах за капремонт, то фракция НЕ голосовала против; зато на выборах позже в рекламе кандидата Сердюка были лозунги - Поборем взносы за капремонт!

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