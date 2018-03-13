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Ну наконец-то

В Сургуте публике впервые показали готовый детский технопарк «Кванториум»

Фото Алексея Андронова
Фото Алексея Андронова

Вчера в Сургуте состоялась общественная приемка многострадального детского технопарка «Кванториума» с участием губернатора Югры Натальи Комаровой и главы города Вадима Шувалова. Новый центр дополнительного образования увидели и журналисты, в числе которых был корреспондент siapress.ru.

Общая площадь «Кванториума» составила 2376 квадратных метров, расположенные на двух этажах коммерческих помещений в комплексе «Возрождение». На данный момент, по словам директора центра Татьяны Андроник, «Кванториум» полностью укомплектован всем необходимым оборудованием:

«Все наши квантумы (лаборатории – прим.ред.) полностью укомплектованы всем необходимым оборудованием. Таких лабораторий в центре восемь: Hi-Tech цех, энерджиквантум, IT и VR квантумы, нейроквантум, робоквантум, нано-био квантум и промышленный дизайн. Согласно нормам, в каждом «квантуме» должно быть два преподавателя, так что мы сейчас занимаемся набором людей в штат. На данный момент в технопарке три преподавателя и один методист».

Общий объем инвестиций в проект – почти 260 миллионов рублей. Одновременно в «Кванториуме» смогут заниматься 150 детей, а в день технопарк примет у себя 750 человек. Центр рассчитан на школьников 12-18 лет, которые смогут выбирать между разными типами курсов: краткосрочными и долгосрочными, от двух недель до одного года соответственно.

Один из будущих преподавателей «Кванториума», заместитель директора Политехнического института СурГУ по внеучебной работе Дмитрий Федоров рассказал siapress.ruо том, в каких областях дети смогут себя реализовать.

«Если говорить про IT-квантум, где буду работать я, то здесь основным, но не единственным направлением работы станет интернет вещей. - рассказывает Дмитрий Федоров. - Ученики смогут писать программы для различных бытовых устройств и объединять их в единую сеть в «облаке», а также создавать приложения для смартфонов. Технические мощности в нашем квантуме позволят даже заниматься нейросетями. Планируется, что в «Кванториуме» будет активно развиваться междисциплинарное взаимодействие между разными квантумами, например, между IT и робоквантумом».

В целом «Кванториум» производит приятное впечатление. К хорошей технической оснащенности можно добавить явную заинтересованность руководства в скорейшем запуске технопарка. А вот с этим проблема: запуск «Кванториума» состоится не раньше июня, а полноценно он начнет свою работу с 1 сентября. Эта задержка вызвана необходимостью проверить помещение технопарка на соответствие всем нормам. Однако, это вызвало вопросы у губернатора Натальи Комаровой, которая призвала поскорее открыть «Кванториум» для всех желающих.

Необходимо, чтобы у детей как можно быстрее появилось такое место, где они могут научиться чему-то новому. Ведь дополнительное образование во многом определяет выбор профессии в дальнейшем. Хочется надеяться, что и для Сургута, и для округа это далеко не последний «Кванториум, - подчеркнула губернатор.

Ситуация для городских властей выглядит противоречивой. С одной стороны, формально они смогли сдержать обещание подготовить технопарк до 18 марта, но с другой, отсрочка с открытием может быть воспринята в округе как нарушение договоренностей. Впрочем, важнее все-таки то, что в Сургуте наконец появится свой «Кванториум», который ждали последние несколько лет. Напомним, что проект технопарка долгое время буксовал из-за сложностей с выбором помещения и финансирования, а впервые о нем заговорили еще в администрации Дмитрия Попова.

Делать какие-то выводы о работе «Кванториума» пока еще рано, но сдержанный оптимизм вызывает хотя бы факт его реального существования. Другое дело, что провести всю работу городская власть могла бы значительно быстрее.


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Сегодня в 17:13, просмотров: 171, комментариев: 0


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