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Прыжок до луны и обратно

Батутные центры – это настоящий хит развлечений последних лет. Попрыгать приходят семьи с детьми, отмечают дни рождения, молодежь назначает свидания, школьники активно проводят выходные. Помимо способа повеселиться и зарядиться яркими, позитивными впечатлениями, прыжки на батуте помогают поддерживать физическую форму: развивают все группы мышц и вестибулярный аппарат. Во время таких тренировок можно привести тело в тонус без особой нагрузки. Так, 10 минут прыжков на батутах заменяет полчаса бега. Не многие знают, что это вид спорта, включенный в программу Олимпийских игр.

Кстати: С помощью батута готовят профессиональных космонавтов. Прыгая, они учатся контролировать тело в невесомости, тренируют дыхание, выносливость и сердечную мышцу.

Не зря батутные центры считают доступным отдыхом. Ограничений по весу и возрасту не существует, и цены «не кусаются». Приходить прыгать желательно в удобной и легкой одежде – майки, футболки, шорты или спортивные трико. Из-за джинсов вас никто не выгонит, однако высок шанс отправиться домой в рваных брюках. Обувь брать не требуется, так как по комплексу передвигаются без нее.

Если ваш ребенок решил самостоятельно посетить батутный центр, нужна, как минимум, расписка, что вы разрешаете своему чаду прыгать и несете за него ответственность самостоятельно. Такой документ часто требуют администраторы батутных комплексов.

При проектировании батутных центров в первую очередь продумывают вопросы безопасности. Яркое освещение, ограждающие сетки, мягкие, не скользящие полы – все это залог отсутствия лишних травм. На территории всегда работают инструкторы, кстати, они не только следят за вами и готовы оказать первую помощь, но и могут научить различным трюкам на батутах.

Комфортность отдыха во многом зависит от самих посетителей. В батутных комплексах, как на дороге, возможны столкновения. Поэтому так важно соблюдать правила безопасности.

О тонкостях батутного травматизма корреспонденту siapress.ru рассказала Яна Пивоварцева, инструктор одного из крупнейших батутных центров Сургута «SkyMax», КМС по спортивной гимнастике и мастер спорта по прыжкам на батуте:

Каждого посетителя мы знакомим с техникой безопасности, как только он заходит в комплекс. Выполняя простые инструкции, можно с легкостью избежать травм:

  • На батуте прыгать можно только по одному человеку;
  • Перепрыгивать с батута на батут категорически запрещено;
  • По залу передвигаться спокойно, не бегать;
  • В поролоновую яму прыгать, прижав ноги к телу («бомбочкой»), чтобы не удариться о пол ногами;
  • И главное, прежде чем начинаете прыгать, обязательно сделать разминку!

Наиболее травматичное время – это, конечно, выходные, из-за большого наплыва посетителей. В случае если посетитель халатно относится к инструкциям, не реагирует на замечания, мы просим его покинуть центр. В конце концов, такой беспечный «прыгун» может навредить не только себе, но и окружающим.

Справка siapress.ru: Батутный центр «Sky Max» расположен по улице Профсоюзов 51/1. Помимо батутов здесь можно посетить веревочный парк, поролоновую яму, аэрохоккей, скалодром, пообедать в кафе и многое другое. Также клиентам предлагают организацию праздников. Детей от 5 до 12 лет в группах обучают профессиональным прыжкам на батуте и акробатике. Подробности по телефону 77-94-78 и на сайте skymax.pro и группе в VK.


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Сегодня в 16:51, просмотров: 301, комментариев: 0


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