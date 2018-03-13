​Всеми жабрами души

«Ну что за вздор», — скажете вы. А вот и нет. Все правда — чистая и абсурдная— словно чувства, воспетые в новом оскароносном творении режиссера Гильермо дель Торо.

Разворачивающаяся во время холодной войны история рассказывает о необыкновенной встрече немой уборщицы и человека-амфибии. Пути красавицы и чудовища пересекаются в военной лаборатории, где красавица моет полы, а чудовище пачкает их своей кровью, обильно проливающейся под пытками садиста-полковника.

Все смешалось в фильме дель Торо — люди, рыбы и люди-рыбы. Архаика врывается в современность, рассекая ее острыми и бескомпромиссными плавниками. Вместе с тем в первобытной звериности зритель вдруг обнаруживает самую что ни на есть человечность. Здесь дикое существо, покрытое слизью и чешуей, способно любить — просто, без полутонов, наотмашь.

Тем контрастнее и сквернее выглядят на его фоне уверенный в собственном превосходстве человек, чья буква «ч» давно перестала быть заглавной и в ком людского гораздо меньше, чем в чуде-юде, выловленном в водах Амазонки.

В картине мексиканского режиссера все новое смахивает отголоски прошлого, словно противную пыль. Старинный кинотеатр пустует, рисованная реклама больше никому не нужна. Задан курс на «догнать и перегнать». Это вполне могло бы быть сказано и о нашем времени, соединившем XX и XXI века. Оказавшись на стыке разных столетий, мы ощущаем, что мир изменяется с огромной скоростью.

Вышедшие из воды, мы развились до разумных организмов, создали впечатляющее смертоносностью оружие. Мы меряемся им друг с другом, имея реальную возможность поджарить половину земного шара.

Согласно некоторым теориям, именно после ядерной зимы колыбель человечества ждет возрождение.

Символизирующее его куриное яйцо фигурирует в кадре в течение всего фильма. И когда человек-амфибия, напоминающий древнее чудище, с упоением поедает принесенные уборщицей яйца, невольно складывается ощущение, что нечто ветхозаветное поглощает нашу эпоху.

Образ куриного яйца маячит на переднем плане и в сценах мастурбации главной героини. Их наличие в том числе поспособствовало тому, что «Форму воды» прозвали эротической сказкой для взрослых. Однако подобное режиссерское и художественное решение подчеркивает предельное одиночество будущей возлюбленной дельторовского Ихтиандра. Ту же функцию выполняют и повторяющиеся видеоряды с ее всегда одинаковыми буднями, где зациклились ванна, плита и автобус. Ванна, плита и автобус. И так по кругу. Который мог бы быть бесконечным, если бы не…

«Жизнь — это кораблекрушение» — написано в календаре героини. Выброшенная на берег жизни, отмеченная шрамами на шее и лишенная речи, она и сама подобна кораблю, потерпевшему бедствие. Однако вода для девушки со шваброй в итоге оказывается вовсе не чуждой стихией, а безмолвие — не помехой для полного взаимопонимания.

Так какой формы вода? Той, в которую вы ее поместите. Какого цвета вода? Майоликовый, аспидно-серый, лионский синий, цвет корсара, медитеррани. В них купается один из самых эстетичных и атмосферных фильмов года, в котором выверен каждый кадр.

Не бойтесь, ныряйте в его глубину.

И вы поверите ему всеми жабрами души.

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Кстати: Дэвид Зиндел, сын американского писателя Пола Зиндела, обвинил киностудию Fox Searchlight Pictures в плагиате, заявив, что фильм практически целиком повторяет сюжет пьесы «Let me hear you whisper» («Позволь мне услышать твой шепот»), написанной Полом Зинделом в 1969 году.

Справка о фильме:

Жанр: драма, фэнтези, триллер

Режиссер: Гильермо дель Торо

Продюсер: Гильермо дель Торо, Дж. Майлз Дейл

Автор сюжета: Гильермо дель Торо

Автор сценария: Гильермо дель Торо, Ванесса Тейлор В ролях: Салли Хокинс (Элиза Эспосито), Майкл Шеннон (Полковник Стриклэнд), Октавия Спенсер (Зельда), Даг Джонс (Человек-амфибия) и др. Оператор: Дан Лаустсен Композитор: Александр Деспла