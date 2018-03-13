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Катись

На праздничных выходных в 32 микрорайоне открылся новый ледовый каток. На этой территории работает ТОС «Согласие», который возглавляет председатель Надежда Болдырева.

Мне известно, что на протяжении многих лет Надежда пыталась добиться от чиновников одобрения ее задумки, ведь участок, который сейчас залит льдом, муниципальный и предназначен в перспективе под другие нужды. Только в этом году председателю ТОСа удалось получить поддержку от администрации.

Фото: vk.com/id377553209

Отмечу, что на открытие были приглашены чиновники и депутаты. По итогам дня глава города Вадим Шувалов и депутат Ринат Айсин написали о событии у себя на страницах в соцсети. «Друзья, пока весна еще на пути в Сургут, можно кататься на коньках. Как раз сегодня новый каток открылся в парке в 32-м микрорайоне. Открывали как надо — с хлебом, солью!» — отметил градоначальник. «Ледовый каток в 32 мкрн. принял первых гостей. Сегодня совместно с Главой города Вадимом Шуваловым принял участие в открытии нового катка. Благодаря общим усилиям в городе теперь есть еще одно место для активного отдыха. Учитывая, что до схода снега ещё далеко, каждый сургутянин, при желании, успеет накататься вдоволь», — написал депутат. Естественно, что в комментариях люди стали благодарить за очередной каток и интересоваться его точным местоположением.

И все, вроде, хорошо: каток в районе появился — дети и взрослые довольны. Плохо то, что почти никто так и не понял, что появилось это место для зимних забав только благодаря инициативе и самоотдаче простых жителей микрорайона, членов ТОС «Согласие». Это они подготовили участок, вручную залили его льдом и оформили, сделав практически всю работу самостоятельно. Мужчины и женщины в свободное время трудились для своих детей и соседей, а все лавры, кажется, ушли в чужие руки.


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Сегодня в 15:48, просмотров: 569, комментариев: 6


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Комментарии:
альберт леонов
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Сегодня в 16:33
если есть такие ТОС, тогда зачем НАМ депутаты и глава?!
Швондер
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Сегодня в 16:45
Альберто, так всё государство можно демонтировать
альберт леонов Швондер
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Сегодня в 16:46
Но сами же сделали?! Когда есть желание то можно сделать
Сергей Б
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Сегодня в 17:03
Депутаты и чиновники для придания оптимизма на всех уровнях. Вон, Наталья Владимировна тоже каждый год рапортует. А вот когда до президента доходит, тот да, тот уже посылает, послания – для придания драйва. Так и живет страна, не останавливается. А без них, все – застой.
Швондер
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Сегодня в 18:16
Сами деньги на лечение детей, погорельцам, потопленникам собираем, еще миллион примеров. Нахрен нужен институт государства?
Сергей Б
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Сегодня в 19:00
Так может, его и нет, этого самого института государства, только клоуны есть, которые государство изображают. А на самом деле, корпорация РФ есть, ресурсодобывающая с внешним управлением. А корпорации только дешевая рабочая сила нужна. Тогда все сходится. И войны еще за право добычи ресурсов и всякие экономические там, за реализацию. Точно корпорация.

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