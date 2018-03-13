​Греческий интернационал с Тодором Алексиевым в Сургуте!

Сургут дождался второго в своей истории еврокубкового полуфинала! По иронии судьбы соперником «Газпрома-Югры» на этой стадии Кубка Вызова Европейской конфедерации волейбола станет греческий «Олимпиакос» – это третья подряд встреча команд на европейской арене.

Напомню, что два предыдущих столкновения закончились в пользу сургутян – в сезоне 2015-2016 годов мы обыграли греков в четвертьфинале Кубка ЕКВ (3:2, 3:0), годом позже одолели команду из Пирея на стадии 1/8 финала того же Кубка ЕКВ (2:3, 3:1). И вот – третий раунд, исход которого совсем не очевиден хотя бы потому, что наш соперник за прошедшее время изменился почти до неузнаваемости.

Главным тренером вместо ушедшего Слободана Бокшана стал Фернандо Муньос Бенитес, являющийся по совместительству главным тренером сборной Испании. В его распоряжении – интернациональная россыпь звезд европейского уровня плюс добротный набор греческих волейболистов. На позиции связующего игрока украинца Дмитрия Филиппова сменил игрок сборной Польши Фабьян Држига, вместо колумбийца Либермана Агамеза в диагонали мы увидим лидера сборной Финляндии Микко Ойванена. В центре сетки доминирует со своими 212 (!) сантиметрами роста немец Маркус Бёме, а в доигровке сургутских болельщиков ждет настоящий сюрприз – бывший капитан «Газпрома-Югры» Тодор Алексиев! Пару ему составляет игрок сборной Голландии Ярен Раувердинк.

Итак, против нас выйдут пять игроков национальных сборных Польши, Финляндии, Германии, Болгарии, Голландии, возглавляемые тренером сборной Испании. В «Олимпиакосе» в нынешнем сезоне серьезно нацелились на трофеи: достаточно сказать, что команда идет без потерь в чемпионате Греции, одержав победы в 20 матчах подряд. А в 1/16 Кубка Вызова «греки» одолели французский «Тур» – одного из явных фаворитов турнира, обладателя Кубка ЕКВ прошлого года.

Что и говорить, соперник силен, и, пожалуй, именно «Олимпиакос» можно назвать фаворитом противостояния на этот раз. Тем не менее, «Газпром-Югра» не собирается уступать, и, несмотря на надвигающиеся решающие игры в чемпионате России, будет сражаться за победу, прикладывая к этому максимум усилий.

У сургутских болельщиков есть уникальный шанс приобщиться к высококлассному европейскому волейболу в среду, 14 марта – матч начнется на «Премьер-Арене» в 19 часов.