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Море букетов, вызов «главы в районе» и страшные ЧП // ОБЗОР СОЦСЕТЕЙ

Прошедшая неделя была праздничной: 8 марта, торжество весны и прекрасного пола. Четыре выходных подряд обрадовали россиян, и многие на волне веселья могли пропустить некоторые события сургутской жизни. Корреспондент siapress.ru собрал самые громкие происшествия и мнения в обзоре соцсетей города.

Международный женский день - всегда рай для прекрасной половины человечества и владельцев цветочных магазинов. Девушки, по своему обыкновению, оставили море букетов, подарков, макияжей и причесок на своих страницах в сети.

История с волной возмущения общественности вокруг службы отлова собак получила развитие. Группа из представителей сургутской администрации, руководителя общественного движения «Дай лапу» Александрой Дымзой, депутата думы Югры Рината Айсина и представителей СМИ выезжала на место. О визите на личной странице в VK отчитался Ринат Айсин. «Во время осмотра места содержания собак никаких признаков варварского отношения выявлено не было. По существу все формальные требования к содержанию бездомных животных соблюдены, но не могу не отметить, что за 16 лет работы коммунального предприятия в этом направлении качество оказания услуг не выросло. Вольеры, подсобные помещения и материально-техническая база в целом нуждаются в обновлении. Кухня и вольеры карантина находятся в ужасном состоянии. Конечно, вопросов много, необходимо привести в порядок места пребывания животных и кухни, будем заниматься этой темой», - рассказал депутат. Также он поделился видео с визита и личным комментарием:

Глава города Вадим Шувалов также присутствовал на встрече. Об этом он сообщил пользователям соцсетей.

Однако Шувалов получил крайне негативный отклик в комментариях к записи.

После чего глава ответил подписчикам призывом активно участвовать в решении вопроса, и отметил: «А лучше бы, конечно, службы отлова не было вообще, если бы все ответственно обращались с животными».

Свое мнение о проблеме также высказала корреспондент siapress.ru Лилия Сулейманова в блоге «Одного сочувствия мало».

Утро субботы омрачило страшное происшествие: в ТЦ «АУРА» мужчина зарезал своего знакомого. Личность нападавшего была установлена сразу. Согласно сообщениям из соцсетей, мужчина сам приехал в отделение полиции и сдался.

На информацию о случившемся моментально отреагировали пользователи, разделившиеся во мнениях, часть комментаторов, в том числе очевидцев события, обвинили охрану торгового центра в том, что она не в состоянии обеспечить безопасность посетителей:

Многие сетовали на то, что в городе стало страшно жить, но получали логичные ответы:

Сегодня в соцсетях появилось видео с камер наблюдения магазина «Летуаль», где произошло убийство.

Сегодняшнее утро ужаснуло горожан новостью: сургутские коммунальщики обнаружили труп новорожденного в мусорном баке по адресу Профсоюзов 32. Тело ребенка будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Следователи разыскивают мать ребенка.

Пользователи соцсетей шокированы, наиболее часто встречаются негативные характеристики в адрес матери младенца:

Также выдвигают предложения по созданию бэби-боксов в нашем городе.

Однако по-настоящему приходишь в ужас, читая циничные, аморальные комментарии:

6 марта в сообществе «Глава в районе» вышел первый выпуск проекта «Вызов», где встретились глава Сургутского района Андрей Трубецкой и главный редактор портала siapress.ru Дмитрий Щеглов. Авторы проекта утверждают, что каждый имеет право на свою точку зрения, если сможет ее отстоять. На это у участников есть 3 раунда по две с половиной минуты.

Кто из оппонентов был убедительнее, решают пользователи VK. Проголосовать можно здесь.

Обзор социальных сетей за предыдущую неделю читайте здесь.


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Сегодня в 14:58, просмотров: 178, комментариев: 0


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