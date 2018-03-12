В Сургуте проблемой бездомности госструктуры всерьез не занимаются

Гуманитарный проект «Накорми голодного» призван сохранить жизнь бездомным людям, по разным причинам находящимся на улице.

В 2017 году бесплатное горячее питание получили около 900 человек, которым волонтеры раздали 1300 порций обеда. В августе открылась вторая точка кормления на Мелик-Карамова.

Человеку без дома очень тяжело найти место, где он сможет привести себя в порядок — помыться, побриться, переодеться в чистую одежду. В жизни это выглядит так: бездомный может месяцами не мыться и носить старую одежду. Все это негативно сказывается на состоянии его здоровья из-за отсутствия гигиены. Достоинство человека разрушается, он не может устроится на работу, затрудняется его выход в социум, он просто теряется в каменных джунглях города.

Гуманитарная помощь призвана сохранить человеческое достоинство людей без дома. За 2017 год волонтеры одели в чистую одежду около 500 человек. Также им были выданы медикаменты. Второй год подряд проводились акции «уличный магазин», их посетили 50 человек. Каждому волонтеры помогали выбрать понравившуюся одежду. На протяжении всего времени химчистка и прачечная «Прищепка» помогала нам в организации этого масштабного проекта.

20 мая мы открыли приют для бездомных, его посетило 12 человек. Что такое приют? Это безопасное место, где люди могут не опасаться за свою жизнь и здоровье, не думать о завтрашнем дне, о том, где придется ночевать. Нашими волонтерами там проводятся семинары по компьютерной грамотности. За то время, которое бездомный проводит в приюте, решаются его социальные проблемы. Мы помогаем им вернуться в социум. Отмечу, что два человека при помощи специалистов решили свои проблемы — сейчас работают и налаживают свою жизнь.

В нашу консультационную службу обратилось 63 человека, которых мы проконсультировали по тем или иным вопросам. Чаще всего задаваемые вопросы: как помочь бездомному человеку на улице? Как помочь в трудоустройстве и восстановлении документов. В Сургуте проблемой бездомности государственные структуры всерьез не занимаются. И люди не знают, что им делать, куда позвонить при виде бездомного? Сколько бездомных людей? Никто не знает, можно только догадываться.

Средний стаж проживания людей на улицах Сургута — 17 лет. Наша служба помогает и самим бездомным, рассказывая об их правах, местах, куда они могут обратится за помощью.

Мы стараемся поменять отношение к бездомным людям, хотим донести мысль о том, что бездомность — временная ситуация, им можно помочь. Мы проводим и участвуем в различных мероприятиях, пишем статьи, издаем социальную рекламу, выступаем по телевидению, рассказывая кто такие бездомные, почему они оказываются на улице и как сложно оттуда выбраться.

Хочу выразить благодарность людям с по-настоящему большими сердцами! Тем, кто принимал участие в кормлении, приезжал в приют, предоставлял свое авто, писал статьи, готовил подарки, участвовал в опросах, фотографировал, создавал социальную рекламу, снимал видео и так далее. За 2017 год около 230 волонтеров приняли участие в разных проектах фонда. Ух, даже не верится! Друзья, большое вам человеческое спасибо!

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