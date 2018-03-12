Екатерина Шульман: «Явку обеспечит административно зависимый электорат»

До президентских выборов осталось меньше недели и портал siapress.ruначинает публиковать мнения экспертов о завершающейся избирательной кампании. Начнем мы с небольшого интервью с политологом, специалистом по проблемам законотворчества и постоянным гостем эфиров «Эха Москвы» Екатериной Шульман.

- Существуют данные ВЦИОМа, которые показывают высокую явку на выборы, но неофициальные соцопросы рисуют другую картину. Какой из вариантов – оптимистичный или пессимистичный – ближе к реальности?

- Оптимизм и пессимизм – термины оценочные, смотря какой результат является для вас желательным. Россия страна слишком большая, чтобы можно было вывести какую-то усредненную явку и это была бы осмысленная цифра. Ясно только, что явка будет низкой в крупных городах, высокой в национальных республиках и в сельской местности. Если смотреть по регионам, то в средней полосе страны явка будет низкой, и она будет ниже в Санкт-Петербурге, чем в Москве.

Я думаю, что в отсутствие масштабных фальсификаций, которые в крупных городах сложнореализуемы из-за публичности, наличия наблюдателей и общего уровня гражданской осознанности избирателей, сохранится то соотношение между явкой на парламентские и на президентские выборы, которая была во все предыдущие электоральные циклы – приблизительно 7 процентных пунктов в пользу последних. То есть если явка на парламентских выборах 2016 года была около 49% (самая низкая за историю наблюдений, кстати), то реалистические ожидания для центральной и городской России - 55-57 %.

- Задача у местных властей в регионах повышать или гасить явку на выборах?

- По умолчанию, что называется, местные власти и избирательные комиссии обязаны обеспечить некий приличный уровень явки, а вот что считается приличным, зависит от каждой конкретной администрации. Регионы между собой сильно отличаются: есть национальные республики, есть регионы электоральных аномалий типа Кемеровской области или Республики Мордовия, или (в последнем электоральном цикле) Саратовской области. Там считают нужным изображать высокую явку, а в центральных регионах, индустриальной Сибири и за Уралом ситуация поспокойнее.

Всегда идет работа с административно зависимым электоратом – госслужащие, сотрудники правоохранительных органов, военные, работники бюджетных учреждений, социальной сферы, госкорпораций, ЖКХ. Они обязаны голосовать и вместе с семьями составляют большой кусок электората, который без дополнительных усилий способен обеспечить достойный уровень явки.

- Можно ли сказать, что в России механизмом легитимации власти на президентских выборах является не количество набранных победителем голосов, а явка?

- Если подходить с научной точки зрения, то у нас третий тип легитимации власти по Максу Веберу – процедурный. Его основой является соблюдение всех процедур: проведение выборов в формальном соответствии с законом, отсутствие масштабных протестов, признание итогов релевантными представителями международного общественного мнения. Условно-высокая (но не сверхвысокая, по советскому или среднеазиатскому образцу) явка действительно является составляющим элементом этого типа легитимности, но далеко не самым главным.

У нас не добиваются какой-то безумно высокой явки на советский манер. Повторюсь, у нас работают с административно зависимым электоратом, он велик и продолжает расти, потому что все больше людей с ухудшением экономической конъюнктуры так или иначе финансово зависят от государства или напрямую на него работают. Каких-то отдельных мероприятий по повышению явки не нужно, потому что эта категория и так ее обеспечит.

- В случае, если местные власти не смогут обеспечить нужную явку, то ждет ли нас волна смены руководителей городов и субъектов?

- Нет, я с этим не согласна. Явка как таковая сама по себе никогда не будет причиной для чьей-либо отставки. Должно быть сочетание нескольких факторов: низкая явка плюс низкий результат за основного кандидата, протестные выступления во время и после выборов, плохие результаты социально-экономического развития и конфликты с местными или федеральными элитами. Да и опять же, что такое низкая явка? 70 % явки не будет (кроме национальных республик, там и выше 80% можно сделать), это нереалистично. Меньше 50 %? Маловато, такого скорее всего не будет, все-таки это президентские выборы, они традиционно популярнее у граждан, чем парламентские. Я полагаю, что стоит рассчитывать на 55-60 %.

- Важным эпизодом предвыборной кампании было послание президента Федеральному собранию. На ваш взгляд, нашло ли оно своего адресата, и кто он: избиратель или внешние акторы?

- Стоит с сожалением констатировать, что первая часть послания, в которой было много интересного, о чем можно было бы поговорить, оказалась в тени эффектной второй.

А она, в свою очередь, была адресована скорее внешней аудитории, причем не только обобщенному «вашингтонскому обкому», но и тем странам второго и третьего мира, которые являются покупателями продукции нашего ВПК и которым предлагается считают Россию лидером некой глобальной “антиамериканской лиги”. Среди российских избирателей безусловно есть категория людей, которых приятно возбуждает милитаристская тематика, но у всех остальных вторая часть послания вызывает скорее тревожность, чем эмоциональный подъем. Но вряд ли это как-то повлияет на явку: у основной массы электората совсем другая повестка в голове, и мы видим это по социологическим данным - цены на потребительском рынке, зарплаты, доступность здравоохранения, стоимость содержания и обслуживания жилья.