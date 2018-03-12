Отличная беседа без лозунгов

Интересная дискуссия, давно не получал удовольствия от хорошей беседы. Тем более, когда встречается акула пера, нет, скорее всего, мастодонт Сургутский журналистики и один из ведущих управленцев Округа. Дмитрий, не просто журналист: он думающий, анализирующий и живущий в реалиях жизни, не боящийся острых углов, умеющий правильно поставить вопрос и ответить, не был замечен в лобзании представителей власти. Андрей — молодой амбициозный руководитель района, который имеет цель, знает, как ее достичь, какими методами. Он правильно, аргументировано может говорить сухими цифрами, при этом правильно их интерпретируя.

Возьмусь даже помочь прокомментировать цифру, приведенную по количеству новых субъектов предпринимательства, открытых в районе (именно рост числа новых предприятий). Это обусловлено тем, что люди начали верить в будущее, не боятся открывать свое дело, надеются на стабильность и смотрят уверенно в будущее.

Проще говоря, меньше препонов и административных преград стало. Город теряет позиции, потому что не только большая конкуренция, но и не стабильность появилась в городе. Но сургутяне не верят в будущее. Личное мнение. Конечно, у меня свой взгляд на вопрос миграции. В Екатеринбург едут не потому что он такой хороший, а просто зарплата выше, чем в области, больше рабочих мест свободных. Все просто, люди едут туда, где зарплата есть и социалка.

Мне нравятся слушать умных людей, особенно тех, кто не говорит лозунгами, имеет свое личное мнение, имеет убеждение и видение. В этой программе все увидел и услышал. Конечно, сам так не могу красиво говорить, но рискнул бы... Спасибо! За те минуты, что послушал умных людей.

P.S. В городе так не могут! Им надо подготовить вопросы, дать их, они изволят подготовить ответы и потом, согласно сценарию, написанному заранее, на них ответят.. И то накосячить сумеют!