Дорогие женщины!

От всей души поздравляю Вас с замечательным весенним праздником –Днем 8 Марта.

Все самое лучшее и прекрасное на земле - от Женщины.

В радости и в дни тяжелых испытаний вы всегда были и остаетесь самой надежной опорой для мужчин, мудрыми советчиками, верными друзьями.

На хрупких плечах женщины не только тепло домашнего очага и забота о подрастающем поколении, но и многие важнейшие отрасли городского хозяйства.

Милые женщины! Пусть первый весенний праздник принесет вам тепло, согреет вас улыбками, подарит солнце и цветы!