Дорогие женщины!
От всей души поздравляю Вас с замечательным весенним праздником –Днем 8 Марта.
Все самое лучшее и прекрасное на земле - от Женщины.
В радости и в дни тяжелых испытаний вы всегда были и остаетесь самой надежной опорой для мужчин, мудрыми советчиками, верными друзьями.
На хрупких плечах женщины не только тепло домашнего очага и забота о подрастающем поколении, но и многие важнейшие отрасли городского хозяйства.
Милые женщины! Пусть первый весенний праздник принесет вам тепло, согреет вас улыбками, подарит солнце и цветы!
О викторине «Югре - 900!». Директор центра «Открытый регион» Оксана Макеева и председатель оргкомитета викторины Яков Черняк // ОНЛАЙН 12 марта в 13.00