... а что не то?

Став не так давно совершеннолетним гражданином, я обладаю правом участвовать в выборах как избиратель. Итак, впереди первые в моей жизни выборы президента. Первым делом, конечно, стоить изучить программы и оценить агитацию, чем, впрочем, я занята в течение последних недель. И если программы – это вопрос субъективный, так сказать, партийный, то за агитацией наблюдают все, вне зависимости от степени заинтересованности.

Выборы состоятся уже в следующее воскресенье, и чем чаще я включаю телевизор, тем больше понимаю, насколько предвыборная гонка кандидатов в президенты похожа на цирковое представление, причем программа расширенная — от клоунов до фокусников.

В первом отделении — дебаты. Практически каждое утро кандидаты собираются в студиях центрального телевидения, чтобы поорать друг на друга. И феерической кульминацией клоунады стало столкновение двух титанов – либерально настроенная феминистка Ксения Собчак aka кандидат «Против всех» и Владимир Жириновский, также известный как человек-мем. В студии у Владимира Соловьева на канале «Россия-1», между прочим. Эпатажная Собчак плеснула водой Жириновскому, а тот ответил ей шквалом оскорблений. Надеюсь, водичка была тепленькой, а маты согласованными с мужем Ксюши.

Во вторник, к слову, пара Собчак-Жириновский снова вышла на арену. Сказать, что кандидаты ведут себя недостойно – ничего сказать. Какое впечатление на вас производит политический деятель, который матерится в прямом эфире? Да никакое! Потому что этим данный персонаж уже не удивляет. И партнер ему ровня: поет про «..опы с бровями». Возникает ощущение, что на телеэкране мы видим невоспитанный сброд, людей собравшихся, чтобы унижать друг друга и лишь создавать видимость предвыборной гонки.

Впрочем, возможно, это рассчитано на соответствующую публику… Тогда предвыборные ролики по ТВ, может, это формат для новичка? Казалось бы, что здесь может быть не так, как можно испортить рекламу самого себя и за свои деньги? Но нынешние кандидаты справились с невыполнимой задачей. Некоторые из их роликов, прямо скажем, оставляют вопросы, что это было и зачем? Яркий пример серия видео про 10 процентов. Выдвиженец «Яблока» в своей телефизионной компании явно переборщил со смежными образами, сравнив обсыпку на маковом рулете «Крым», жирность сметаны и процент ангорки в свитере с возможностями экономики и со своими собственными.

Словом, мне все это не очень понятно и не очень доступно. И дело не в том, что в силу возраста и интересов не интересуюсь политикой. Даже ставка на простоту и доступность не работает

Содержание ролика кандидата Титова, к примеру, меня пугает: на белом фоне странная фраза – коротко и неясно.

Однако есть и выдвиженцы, чьи предвыборные ролики вызывают дежавю, мол, где-то я это уже видела раз этак шесть, ибо «хватит это терпеть», «мы сделаем мощный рывок вперед»…

Или вот как хорошо жить в коммунистическом обществе рассказывается так же плохо, как в школе. Словом, неубедительно. Подчеркну, что это мое мнение, а за кого голосовать решение сугубо личное. Но всеобщие призывы к участию в выборах, «новый формат», который выбирает правительство, используя интернет ресурсы, соцсети и мессенджеры —это какая-то симуляция бурной деятельности. Не верю.

Складывается ощущение, что подобные ролики созданы, чтобы вызвать большее отвращение к процессу выборов, и только аппетитное финансирование и указиловка могут заставить моих сверстников потратить время на изучение вопроса.

Видео vk.com

А что насчет старшего поколения? И для них сделали ролик, который стал вирусным:

На что давит сценарист сей короткометражки?

Но когда я обсуждала вопрос освещения выборов с людьми старшего возраста, выяснилось, что раньше таки было лучше и интересней!

«На выборах 2012 кандидаты старались, рвались к победе. Информация о программах была на каждом углу, была борьба, а не имитация», - слышу я от опытных избирателей.

К чему я все это? Складывается ощущение, что выборы 2018 - это большая PR акция единственного кандидата на фоне абсурда. Я уже не удивляюсь возгласам: «голосовать больше не за кого».