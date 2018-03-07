​Одного сочувствия мало

В Сургуте снова разгорается скандал вокруг местной службы отлова животных. Если в вкратце, то некая горожанка забрала оттуда двух щенков в истощенном состоянии, уверяя, что животные в вольерах настолько голодны, что начинают есть друг друга. Прикрепив к гневному посту несколько фотографий и сообщив, что одного щенка спасти не удалось (слишком глубокие раны) и пришлось его усыпить, а второй сейчас проходит реабилитацию, девушка добилась волны возмущения от сочувствующих горожан.

Шумиха, возможно, повлияет на условия содержания собак в отлове, она уже привлекла внимание властей, которые теперь думают установить напротив вольеров видеокамеры. Но это происшествие точно не повлияет на тех самых сочувствующих горожан — сколько из них поехали в отлов и решили забрать оттуда животных? Сколько решили пойти и стерилизовать своих домашних питомцев, чтобы не пополнялись ряды обитателей клеток? Сколько из них никогда не выкинут надоевшую/заболевшую/постаревшую собаку на улицу? Не выпустят питомца на самовыгул? Единицы.

Большинство, сидя в теплом доме (в котором почему-то нет места для бездомыша), и дальше будут лишь сотрясать воздух, сокрушаясь, как же жалко щеночков, какие зооволонтеры плохие, раз не могут всех спасти, какие чиновники негодяи — не могут построить приют…

Щенков жалко, но, если подумать: их, видимо, было намного меньше жаль, когда они жили на улице и ждали хозяев там, а не в клетке. Раз не нашлось среди тысяч сургутян желающих забрать их себе, пока они не пришли в шокирующее состояние.

В последний раз я была в отлове чуть больше года назад, тогда тоже произошло подобное ЧП. Как думаете, сколько людей в этот день (а это был день открытых дверей) приехали спасти щенков, которых едят взрослые особи? Ни одного. Только представители СМИ.