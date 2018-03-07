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​Одного сочувствия мало

В Сургуте снова разгорается скандал вокруг местной службы отлова животных. Если в вкратце, то некая горожанка забрала оттуда двух щенков в истощенном состоянии, уверяя, что животные в вольерах настолько голодны, что начинают есть друг друга. Прикрепив к гневному посту несколько фотографий и сообщив, что одного щенка спасти не удалось (слишком глубокие раны) и пришлось его усыпить, а второй сейчас проходит реабилитацию, девушка добилась волны возмущения от сочувствующих горожан.

Шумиха, возможно, повлияет на условия содержания собак в отлове, она уже привлекла внимание властей, которые теперь думают установить напротив вольеров видеокамеры. Но это происшествие точно не повлияет на тех самых сочувствующих горожан — сколько из них поехали в отлов и решили забрать оттуда животных? Сколько решили пойти и стерилизовать своих домашних питомцев, чтобы не пополнялись ряды обитателей клеток? Сколько из них никогда не выкинут надоевшую/заболевшую/постаревшую собаку на улицу? Не выпустят питомца на самовыгул? Единицы.

Большинство, сидя в теплом доме (в котором почему-то нет места для бездомыша), и дальше будут лишь сотрясать воздух, сокрушаясь, как же жалко щеночков, какие зооволонтеры плохие, раз не могут всех спасти, какие чиновники негодяи — не могут построить приют…

Щенков жалко, но, если подумать: их, видимо, было намного меньше жаль, когда они жили на улице и ждали хозяев там, а не в клетке. Раз не нашлось среди тысяч сургутян желающих забрать их себе, пока они не пришли в шокирующее состояние.

В последний раз я была в отлове чуть больше года назад, тогда тоже произошло подобное ЧП. Как думаете, сколько людей в этот день (а это был день открытых дверей) приехали спасти щенков, которых едят взрослые особи? Ни одного. Только представители СМИ.


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Сегодня в 15:59, просмотров: 184, комментариев: 1


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Комментарии:
альберт леонов
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Сегодня в 16:56
Такова жизнь! Кто то должен быть съеден. Вы же не отказываетесь от "мяса", "рыбы", так и животные не брезгуют. С другой стороны откуда нам все точно знать что щенка просто не покусали другие собаки без умысла "съесть"?!
А если убрать тех кто отлавливает поголовье собак с наших улиц - тогда они начнут нападать на людей, может забыли , как девочку покусали, мальчишку загрызли... Или жизнь собаке важнее жизни или здоровья человека?! Что людям делать, тем которых кусают и пугают собаки? Как защищаться?!
У нас некоторые старики живут в нищете, ни кто им не помогает, некому воды принести даже. Люди без определенного места жительства - тоже есть, им кто помогает, кричит на каждом углу что они голодают, над ними издеваются?! Шибко голосов общественности не слышно, а это люди, подобные Вам и мне, они тоже живые и жить хотят... На помощь им меньше денег выделят чем на отлов собак и ничего.. нормально.. так и должно быть....

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