Дорогие женщины!

8 марта — один из самых любимых и долгожданных российских праздников. Он олицетворяет собой множество прекрасных вещей — красоту, нежность, любовь. Все это, безусловно, в жизнь любого мужчины может привнести только женщина. Мы рождены для того, чтобы у Вас была возможность на кого-то опереться. Известное выражение, что за каждым успешным мужчиной стоит женщина — абсолютная правда. Я искренне рад, что прекрасная половина Сургутского района чувствует себя комфортно и защищенно. Несколько лет подряд у нас в муниципалитете растет количество браков и повышается рождаемость. А крепкая семья — очень важная составляющая для женской самореализации. Оставайтесь такими же обворожительными, трогательными и нежными и вдохновляйте нас на новые свершения.