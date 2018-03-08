Дорогие женщины! Примите самые теплые – как этот весенний день – поздравления с прекрасным праздником – 8 Марта!

Не случайно он отмечается в первые дни весны: у этого времени года и женщины много общего - начало жизни, теплота, красота – все лучшее, что есть в жизни!

История этого праздника гораздо старше, чем принято считать: еще в Древнем Риме праздновали женский день: мужчины благодарили и воспевали своих дам сердца. Они понимали, что во многом своими достижениями и успехами в жизни обязаны именно нам...

От всей души желаю, чтобы в Вашем доме навсегда поселились любовь и счастье, а в Вашем сердце - вечная весна!