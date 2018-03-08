16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  62,6680   EUR  73,7916  

​Милые дамы, от всего сердца поздравляю вас с весенним праздником!

Этот чудесный день стал настоящим символом обновления, и с ним связаны надежды на лучшие перемены в жизни.

Очаровательные, прекрасные и удивительные – вы делаете своих близких счастливыми. Мир не сможет существовать без вашей особенной нежности, трепетной заботы и безграничной поддержки! Семейное благополучие, уют домашнего очага, здоровье и будущее детей – всё держится на ваших хрупких плечах.

Пусть торжество этого дня, наполненного ароматом нежных цветов, запомнится надолго! Пусть яркое солнце марта наполнит дни незабываемыми и счастливыми событиями, а ваши близкие и любимые радуют и вдохновляют вас! Будьте счастливы!


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

08 марта в 10:36, просмотров: 887, комментариев: 1


QR код
Комментарии:
вера
не нравится
11 марта в 21:37
спасибо

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

«Красные воробьи» прилетели

«Красные воробьи» прилетели

Алкоголики, извращенцы, циничные мерзавцы – положительных персонажей среди русских нет
Артем Мазнев Сегодня в 18:20
185 0
Генеральный директор УК «Капитал» Вадим Сосков: «Государственная пенсия будет очень маленькой. В любом случае»

Генеральный директор УК «Капитал» Вадим Сосков: «Государственная пенсия будет очень маленькой. В любом случае»
Советник по пенсионной реформе Правительства России – о подводных камнях грядущих изменений и способах их обойти
Маргарита Стройнова Сегодня в 14:58
265 0
Гомеопатия, планеты, биотопливо, химия в еде, пирамиды, ВИЧ... Чем нам запомнилась «Популярная наука в Сургуте»? // ВИДЕО

Гомеопатия, планеты, биотопливо, химия в еде, пирамиды, ВИЧ... Чем нам запомнилась «Популярная наука в Сургуте»? // ВИДЕО
Завершен первый сезон большого научно-популярного проекта. Вспоминаем, о чем рассказали сургутянам
Редакция СИА-ПРЕСС Сегодня в 13:47
575 0
​«Бактерии» помогли Краснодару поймать главную «гагару» экологического фестиваля в Югре

​«Бактерии» помогли Краснодару поймать главную «гагару» экологического фестиваля в Югре
В Ханты-Мансийске завершился 22 международный фестиваль «Спасти и сохранить»
Редакция СИА-ПРЕСС Сегодня в 13:01
272 0
​Николай Ганущак: «Шевченко научил меня любить землю, а Достоевский – людей»

​Николай Ганущак: «Шевченко научил меня любить землю, а Достоевский – людей»
Елена Курилова Сегодня в 10:52
391 1
Как модернизировать городское освещение, не потратив сотни миллионов рублей из бюджета? Только с привлечением бизнеса

Как модернизировать городское освещение, не потратив сотни миллионов рублей из бюджета? Только с привлечением бизнеса
Рустем Юсупов, генеральный директор ООО «СветоДизайн-Югра» 07 июня в 15:39
944 10
​Половина моя: Самые богатые супруги сургутских чиновников // РЕЙТИНГ СИА-ПРЕСС

​Половина моя: Самые богатые супруги сургутских чиновников // РЕЙТИНГ СИА-ПРЕСС
По данным деклараций за 2017 год
Лилия Сулейманова 07 июня в 14:43
1756 1
Прямая линия Натальи Комаровой: Итоги

Прямая линия Натальи Комаровой: Итоги
«Скорее всего, некоторых руководителей на местах ждут не совсем благоприятные процедуры»
Редакция СИА-ПРЕСС 07 июня в 13:41
749 1
​Надзорные органы плохо следят за управляющими компаниями Сургута

​Надзорные органы плохо следят за управляющими компаниями Сургута
Проблемные дворы города посетила координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды
Лилия Сулейманова 06 июня в 16:28
1237 12
​Гоша Куценко: «Дочь прижимается ко мне, и в этот момент я открываю для себя смысл жизни!»

​Гоша Куценко: «Дочь прижимается ко мне, и в этот момент я открываю для себя смысл жизни!»
Интервью с главным «антикиллером» страны — о новых проектах, семье, Олеге Табакове, сибирских кровопийцах, редком цветке по имени Юля Самойлова и о помощи детям с ДЦП
Надежда Макаренко 06 июня в 09:40
690 0
Ревизор из Москвы раскритиковала темп и ход реконструкции 38 школы в Сургуте

Ревизор из Москвы раскритиковала темп и ход реконструкции 38 школы в Сургуте
Член центрального штаба ОНФ считает, что препятствий для начала строительства нет, а администрация «затягивает сроки»
Лилия Сулейманова 05 июня в 15:19
1131 6
Самое время подумать о переезде

Самое время подумать о переезде
Сибпромстрой открыл продажи во втором доме на Солнечном
Полина Амирова 05 июня в 11:35
709 0
Пять часов у грумера, солнцезащитный крем на лето и поводок со стразами

Пять часов у грумера, солнцезащитный крем на лето и поводок со стразами
На выставке собак в Сургуте участники задирали носы
Ангелина Оленина, ученица гимназии им. Ф.Салманова 05 июня в 11:15
862 3
​Пока это не сквер, а стройплощадка

​Пока это не сквер, а стройплощадка
Сургутскую зону отдыха за 100 млн рублей оценила эксперт Центрального штаба ОНФ
Лилия Сулейманова 04 июня в 12:47
1153 6
Государству все же придется обеспечить малый бизнес льготными кредитами. И вот почему

Государству все же придется обеспечить малый бизнес льготными кредитами. И вот почему
Мнения экспертов на ПЭМФ
Редакция СИА-ПРЕСС 04 июня в 10:30
655 0
​На работу – только вместе с вахтой

​На работу – только вместе с вахтой
Как буровая бригада Лёвина из-за жадности своей добилась фантастической проходки
Людмила Захарова 03 июня в 10:42
2367 1
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Стройнова Маргарита Сергеевна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика