Оплата детского сада средствами из материнского капитала // КОНСУЛЬТАЦИЯ

С 2014 года родители получили возможность оплачивать детский сад средствами из материнского капитала. В 2014 году этой программой воспользовались 3 семьи, в 2015 — 26, в 2016 — 59, в 2017 — 80, а с начала этого года — 16.

Отметим, что деньгами из маткапитала можно оплачивать не только детсады, но и дополнительное, начальное общее, основное общее, среднее-специальное и высшее образование.

Также подчеркнем, что теперь оплатить образование детей можно не дожидаясь, когда второму ребенку, на которого выдан сертификат, исполнится три года. Максимальный возраст, до которого ребенку можно оплатить обучение — 25 лет на момент поступления в образовательную организацию.

Требования к детскому саду

Организация должна иметь лицензию на ведение образовательной деятельности; Не имеет значение, какая форма собственности у образовательной организации: муниципальная, ведомственная, частная или ИП; Образовательная программа организации может быть неаккредитованной;

Перечень необходимых документов

Для того, чтобы средств из маткапитала были перечислены в счет оплаты детского сада, необходимо предоставить в ПФР по месту прописки или МФЦ следующий пакет документов:

Заявление; Паспорт владельца сертификата; Копию договора между образовательной организацией и родительницей, заверенная организацией. В договоре обязательно должно быть указано:

Конкретная сумма за определенный период (фиксированный месячный платеж, либо плавающий платеж за каждый месяц). Не будет принят договор, где указана стоимость пребывания ребенка за один день. Если платеж плавающий, в конце договора необходимо расшифровка платежа за каждый месяц.

Реквизиты для перечисления средств: номер лицевого счета, КПП, ИНН, БИК, ОКТМО, КБК, Р/С и так далее.

Отметим, что типовой договор можно скачать с сайта ПФР. Если в стоимости услуг происходят изменения, то родителю необходимо заключить с организацией допсоглашение к договору и предоставить его заверенную копию в ПФР.

Сроки рассмотрения

После получения всех необходимых документов ПФР рассматривает их в течение одного месяца. При принятии положительного решения первый платеж перечисляется в течение десяти рабочих дней. Отметим, что если ребенок уже посещает детский сад, то оплата за прошедшие месяцы пребывания не осуществляется, только за текущий к моменту принятия положительного решения.

Часто встречающиеся ситуации

Если ребенок болел, или по каким-либо иным причинам не посещал детский сад, то разницу в сумме платежа образовательная организация должна самостоятельно вернуть обратно в ПФР (получение их родителем запрещено).

Если ребенок переведен в другой детский сад, то родитель должен обратиться в ПФР с заявлением о прекращении перечисления средств в предыдущую образовательную организацию. Для начала оплаты услуг новой организации необходимо подготовить новый пакет документов.

Компенсация, которую некоторые родители получают за оплату детского сада (20, 50 и 70%), перестает действовать в случае оплаты услуг организации средствами маткапитала.

Оплачивать средствами материнского капитала можно платное образование любого количества детей из семьи.

Границ по максимальной сумме стоимости месячного пребывания ребенка в образовательной организации нет.

Если родитель подает заявление через личный кабинет на сайте госуслуг, то пакет документов необходимо предоставить в ПФР в течение пяти дней после подачи заявки.

Читайте предыдущую консультацию Лилии Сулеймановой «Как оформить права собственности по «дачной амнистии»?