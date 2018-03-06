Сергей Безруков: «Открывайте в ДИ«Нефтяник» свой детский театр, а мы поможем!»

В рамках мероприятий организации «Российское движение школьников» в формате «Классная встреча» Сергей Безруков два часа отвечал на вопросы подростков городов Югры.

Актер и общественный деятель рассказал, что любит лыжи, спрашивал юных сургутян про оленей, сноуборд и прочие достопримечательности северного города. «На горы не лезу, потому что там надо работать, а если что-то сломается, кто же потом будет играть? А беговые лыжи, на выносливость, люблю с детства», - поделился он. Напомним, руководитель московского губернского театра в нефтяной столице Югры побывал не впервые. На спектакли с участием Безрукова зрители едут из ближайших городов и районов.

На встрече со звездой школьников интересовало, почему Безруков отказался от роли Сани Белого во второй «Бригаде», как гримеры подбирали ему «лицо» легендарного Высоцкого, как актер побеждал творческие спады, а также расспросили актера, почему патриотическое кино нужно нам, как воздух.

Гость щедро делился с подростками советами о пользе чтения, о наказаниях за преступления, о собственном мнении, об умении оставаться самим собой, а также о президентских грантах для детских театральных студий:

«Мне делали экскурсию по дворцу «Нефтяник» в Сургуте, это действительно дворец, с мощной инфраструктурой! Создайте свой детский театр, заявите о себе, и не стесняйтесь действуйте, у вас в регионе мало детских трупп. И мы со своей стороны поддержим ваши местные детские театры. И я знаю, как сейчас поддерживаются они со стороны руководства страны. Мы уже договорились с директором ДИ «Нефтяник», что московский губернский театр привезет в Сургут свои лучшие столичные театры. «Остров сокровищ», «Маугли», - это наши детские блокбастеры, с крутыми декорациями, настоящим оружием. Приходите!»

Проект «Классные встречи» реализуется при поддержке Минобрнауки с 2017 года. Мероприятия проводятся в формате творческих встреч, мастер-классов, дискуссий, пресс-конференция и автограф-сессий. Активисты РДШ-86 смогли не только пообщаться с Сергеем Безруковым, но и посетили его спектакль «Высоцкий. Рождение легенды», который он впервые привез в Сургут.