«На погоду»

«Опять изменилась погода, и я, как метеозависимый человек, это ощутила сполна! Выпила четыре кружки кофе, хочу спать, ноги крутит!» — частенько жалуются на просторах соцсетей пользователи. Сонливость, головные боли, утомляемость, боли суставов, обострение хронических заболеваний — все это часто называют красивым словом метеозависимость (реже метеочувствительность).

Метеочувствительность - это реакция организма на воздействие метеорологических (погодных) факторов или повышенная чувствительность к колебаниям погоды вследствие ослабления механизмов адаптации, иммунитета или хронических заболеваний. Заболевания сердечно-сосудистой и нервной систем чаще всего сопровождаются появлением метеочувствительности, утверждают порталы медицинской направленности.

Однако стоит понять, что не существует такого диагноза, также метеозависимость не включена в Международную классификацию болезней.

Врач кардиолог-терапевт, кандидат медицинских наук, доцент кафедры факультетской терапии ПМГМУ ИМ. Сеченова Антон Родионов и вовсе в интервью Livejournal утверждает, что это миф, который был придуман в 90-х годах прошлого века и до сих пор очень активно культивируется. «На самом деле люди плохо себя чувствуют не из-за погоды, а из-за каких-то заболеваний, иногда явных, иногда не очень», - объясняет врач.



На вопрос о том, почему люди плохо чувствуют себя при ухудшении погодных условий, Родионов отмечает, что оценивая погоду, чаще всего мы обращаем внимание на солнце: «Солнце есть — настроение хорошее. Солнца нет, пасмурно, дождь идет — настроение плохое. Я не знаю, можно ли называть это метеочувствительностью. Скорее, это наше эмоциональное отношение к погоде». Также он привел в пример Норвегию, где полярная ночь длится определенную часть года, вследствие чего зимой солнца почти нет, и увеличивается количество депрессий и даже суицидов. Поэтому власти искусственно подсвечивают в северных странах улицы и отделывают дома яркими панелями.

Также читайте мнение врача-терапевта высшей квалификационной категории, токсиколога и научного журналиста Алексея Водовозова о метеочувствительности.