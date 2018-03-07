«Душа, чистая как родник, вот особенность русских женщин». Ф.Н.Глинка

Особое место в истории России занимает женщина. Ее образ - в произведениях классиков, она – муза для художников и композиторов, образец неимоверной стойкости духа, мудрости, чуткости. Во все времена женщина является хранительницей домашнего очага, чьей главной миссией остается окружение заботой и любовью близких. Сегодня эти первостепенные задачи дамы гармонично совмещают с профессиональной и личной самореализацией, будучи примером для детей и надежным «тылом» для супругов.

Я желаю, чтобы все героини этого прекрасного весеннего праздника всегда помнили о своем главном предназначении, оставались воплощением милосердия и великодушия, олицетворением тепла и доброты! С Международным женским днем!