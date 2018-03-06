Вчера появилась новость: в Сургуте ожидается ухудшение погодных условий - ветер до 19 м/сек. Как следствие, слышу подобные реакции: "снова колени разболятся" или "а я то думаю почему голова болит". Врач-терапевт высшей квалификационной категории, токсиколог и научный журналист Алексей Водовозов рассказал корреспонденту siapress.ru существует ли метеочувствительность, и как она может влиять на здоровье людей:

В целом можно было бы сказать, что метеозависимости как таковой не существует. Есть несколько различных явлений, которые принимаются за проблемы, связанные с изменениями погоды.



Во-первых, так называемая барометрическая головная боль, одна из разновидностей мигрени. Действительно, внезапное повышение или падение температуры или влажности, очень высокая или низкая температура или влажность, сильный ветер, изменение высоты над уровнем моря (полет на самолете, например) - это всё известные триггеры мигрени.



Во-вторых, при резком потеплении (что чаще всего сопровождается повышением атмосферного давления) падает парциальное давление кислорода в воздухе, что немедленно ощущают люди с сердечной и дыхательной недостаточностью.



В-третьих, сухой воздух и ветер способствуют подъему в воздух массы потенциальных аллергенов, поэтому аллергики лучше всего себя чувствуют после дождя, когда происходит "мойка" воздуха.В-четвертых, не нужно скидывать со счетов разномастных ипохондриков и просто излишне мнительных людей, на них прогноз погоды тоже действует как триггер: даже при отсутствии объективных изменений со стороны органов и систем они обязательно найдут у себя какой-нибудь негатив (эффект носит название "ноцебо", негативное подсознательное ожидание, противоположность "плацебо").



Подытоживая, можно сказать, что есть люди с достаточно большим спектром заболеваний, которые действительно реагируют на изменение погоды, но это не метеозависимость, а просто особенности течения этих самых заболеваний. И лечится это соответствующе. Но есть и относительно здоровые люди, придумывающие себе проблемы на ровном месте, накручивающие себе плохое самочувствие просто на основании прогноза погоды.

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