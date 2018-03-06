Не скучно! Нестандартные подарочные сертификаты к 8 марта// РЕЙТИНГ СИА-ПРЕСС

В преддверии Международного женского дня siapress.ru решил подготовить ТОП-10 различных подарочных сертификатов, которые могут приобрести наши мужчины для своих дам в Сургуте.

Мы предложили прекрасной половине человечества выбрать наиболее интересные сертификаты из нескольких предложенных нестандартных вариантов (опрос проведен в соцсети). По итогам голосования места распределились так:

10 место. Художественный мастер-класс





Крайне мало девушек пожелали получить в подарок сертификат на художественный мастер-класс. Рисование собственного или чужого портрета, натюрморта или пейзажа получило лишь 2,4 % голосов.

7-9 место. Обучение какому-либо hand-made. Кулинарный курс. Катание на собачьей упряжке





Также не особо привлекли к себе внимание такие подарочные сертификаты, как на кулинарный курс, обучение всевозможному рукоделию и катанию на собачьей упряжке. Только 6% голосующих одобрили именно эти варианты в качестве самых желанных.

6 место. Гончарное искусство





Создать собственными руками на гончарном круге уникальную вазу или чашу захотелось 9,5% проголосовавших девушек. Романтичное занятие, которое так красиво было представлено в популярном фильме «Приведение», однозначно приведет в восторг любую женщину.

5 место. Уроки танца





Страстное танго, энергичный тверк, драматический контемп или соблазнительная стрип-пластика — какая девушка не захочет взять пару уроков танцев у профессионалов? Вот и 10,7% проголосовавших считают такой подарочный сертификат самым интересным.

4 место. Курс обучения кайтсерфингу/сноуборду/горным лыжам





Почти 12% опрошенных нами дам решили отдать предпочтение сертификату на обучение сноуборду, горным лыжам или кайтсерфингу. Желание покорить горный склон у северных девушек одно из наиболее популярных.

3 место. Тематическая фотосессия





Что не говори, а милые девушки независимо от возраста хотят собственные профессиональные, красивые и удачные фотографии. А если у фотосессии еще есть некая тематика, то 13,1% голосующих девушек выбирают именно такой подарок. А что: и аватарку можно сменить (и не раз), и в рамку поставить, и на память останется!

2 место. Конная прогулка





Конная прогулка с огромной вероятностью придется по душе каждой девушке (15,5% голосов). Незабываемые эмоции во время катания на чудесных лошадях по заснеженному лесу или парку точно запомнятся надолго.

1 место. Макияж для себя





19% проголосовавших девушек решили, что самым желанным подарком на 8 марта для них будет урок нанесения макияжа. Да, красоту мы наводим каждый день, но от советов профессионального визажиста наши навыки преображения только отточатся.

Как ни крути, сколько девушек — столько и мнений: нельзя однозначно ответить на вопрос, чего хочет женщина. Надеемся, что предложенные варианты помогут в выборе того самого подарка.

Кстати, подобный рейтинг небанальных подарков мы составляли и к 23 февраля. Тогда лидерами у мужчин стали такие варианты: стрельба из настоящего оружия, гонка на картинге и катание на снегоходе.