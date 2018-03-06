Биотопливо – панацея от нефтяной зависимости? // ВИДЕО

24 марта в Сургуте состоялась очередная лекция в рамках проекта «Популярная наука в Сургуте». Очередным гостем стал научный журналист, редактор и сооснователь портала neuronovosti.ru Алексей Паевский, который выступил с лекцией «Биотопливо: альтернатива или засыхающая ветвь?».

В массовом сознании закрепилось мнение, что биотопливо является панацеей от нефтяной зависимости и может даже заменить углеводороды. Алексей Паевский объяснил сургутским любителям науки, что эти представления далеки от реальности.

Все материалы лекции – видеозаписи, фотоотчет, – будут доступны в группе vk.com/nauka_v_surgute.

Следующая лекция пройдет 24-25 марта. Подробности о времени и месте ее проведения, а также о теме лектория, мы анонсируем в ближайшее время.