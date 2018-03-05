Вооружаемся, смотрим картины на остановке и поздравляем «Оскароносцев»// ОБЗОР СОЦСЕТЕЙ

Прошедшая неделя была наполнена событиями: политическими, культурными, спортивными. Корреспондент siapress.ru собрал для вас актуальные посты и комментарии с личных страниц и крупных сообществ города.

4 марта в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения премии «Оскар». Премию Американской академии кинематографических искусств и наук в номинации "Лучший фильм" получила "Форма воды", а ее режиссер Гильермо дель Торо удостоился награды «Лучшая режиссура». Лучшим актером стал Гари Олдман («Темные времена»), а лучшей актрисой – Фрэнсис Макдордманд («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»).

Instagram пестрит поздравлениями от любителей кино. Многие делятся фотокарточками со статуэтками, иные моментами с самого награждения. В комментариях разгораются обсуждения: заслуженно ли получили лауреаты свои награды.

Также на тему уже появились фотожабы:

Популярность набирают фото голливудской актрисы Дженнифер Лоуренс, известной своей непосредственностью.

Президент России Владимир Путин на прошедшей неделе в послании Федеральному собранию заявил, что западу предстоит осознать то, что Россию сдержать не удалось. Он подчеркнул, что информация о новейшем российском оружии, аналогов которого ни у кого больше в мире нет. Также Путин отметил, что Россия никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Однако Россия ответит на любое ядерное нападение. Сделано это будет моментально, неважно какой мощности ядерный удар применят против нашего государства, заявил глава государства. Владимир Владимирович рассказал и о создании крылатой ракеты с ядерной силовой установкой. Дальность нового оружия неограниченна, траектория непредсказуема, заявил президент.

О послании Федеральному собранию Владимира Путина говорили все СМИ и пользователи соцсетей. В комментариях они неоднозначно отнеслись к высказываниям главы государства:

В сети появился ролик сургутского видеографа «Сургут, дети», где молодой человек спрашивает детей об отношении к выборам президента, допинговом скандале, Олимпийских играх, росте цен на бензин и новом клипе Ольги Бузовой.

Мнение комментаторов разделилось: некоторые считают видео забавным, иные против «засорения» юных умов политикой.

Ребята из Creative Surgut создали картинную галерею из остановки на Бахилова.

Сургутяне в основном положительно оценили идею продвижения культуры в массы.

Даже глава города поделился событием на личной странице в VK:

Также Шувалов разместил «улыбчивый» пост, где призывает водителей к ответственности, напоминая о том, что пьяная езда запрещена.

В комментариях пользователь иронично ответил на публикацию главы города небольшим фельетоном о вреде алкоголя при управлении муниципальными структурами:

Обзор социальных сетей Сургута за предыдущую неделю читайте здесь.