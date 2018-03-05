Родные просторы из окна вагона и других отверстий

Однажды в студенческие годы мне довелось ехать замороженном в вагоне. Ну, не совсем замороженном: проводница проспала, и что-то необратимое произошло с системой отопления, потому что на пути следования «из Пурпэ в Екабэ» стояли морозы за 30... Примерно вот так:





Когда на станции «Сургут» распахнулись покрытые инеем затворки, оттуда вылетело облако характерного алкогольного выхлопа — пассажиры повышали градус горячительными напитками. Пора была предновогодняя, переполненные вагоны качало из стороны в сторону до самого Екатеринбурга, народ выпивал, разогревая воздух выдыхаемыми парами. Я тогда спала в дубленке и благодарила маму за подсунутые тайком шерстяные носки.

Сейчас в поездах с употреблением горячительного гораздо строже. Знакомые делятся, что не раз наблюдали, как собутыльникам выписывают штраф. Чаще стали наказывать и за курение в тамбуре, но дух табака все еще составляет классический букет железнодорожных запахов, органично дополненный нотами несвежих ботинок, потных маек и копченой колбасы.

Почему я вспомнила эту историю? Поездом я путешествую редко, и когда это происходит, увы, всегда есть повод, мягко говоря, посетовать. Потом пассажиры худо-бедно добираются до места, и, как это бывает у людей отходчивых, все неприятное – от запахов до негативных бесед – улетучивается. Тем не менее осадок от замызганных составов остается неприятный.

Последняя поездка по маршруту Сургут – Екатеринбург в самарском поезде. Убитый вагон и жуткие купе за 2990 руб. и 90 коп. — это пример путешествий, в которых отвлечься на разговоры, гаджеты или наблюдение пейзажа из окна не получится. Во-первых, через грязнючие стекла не видно красоты заснеженных окрестностей, и они «обезврежены» монтажной пеной:

Во-вторых, слышимость соседних купе настолько хороша, что даже наушники с трудом спасают от посторонних бесед за фанерной перегородкой. В-третьих — все тот же набор дорожных ароматов.

Стоит отметить, что именно в этом вагоне впервые за несколько поездок оказался почти не вонючий туалет. Впрочем, это не заслуга проводников: этот туалет не оборудован биосистемой, поэтому, едва пассажир нажимает на педаль, открывается портал прямо наружу, заполняя помещение морозным воздухом. Вот откуда в поезде №087 можно увидеть необъятную Родину! Ощутить, как свежий порыв из круглого отверстия унитаза может слегка улучшить атмосферу запустения.

Скорее всего, причина непрезентабельного вида большинства российских составов на периферии (по сравнению со столичными, питерскими) состоит множества факторов. Иначе трудно понять, почему, путешествуя по железным дорогам одной страны, можно с незначительной разницей в цене получить диаметрально противоположные условия. Наглядных картинок того, сколь экзотическим может стать такое путешествие, например, для иностранца, во интернете хватает.

Один мой знакомый из Екатеринбурга сетует, что ему приходится регулярно посещать по работе столицу Югры, и единственный оптимальный для него маршрут — поезд Екатеринбург-Тюмень, а затем перелет Тюмень-Ханты-Мансийск. Он и после десятка таких поездок не может поймать удачу за хвост, купив именно тот билет, который принесет ему комфортную поездку. Даже немыслимая стоимость билетов в СВ, превышающая по стоимости авиа, себя не оправдывает. Свисающая со стены махина телевизора не показывает, биотуалет – воняет, меню в вагоне-ресторане непомерно дорого и скудно.

Мне было бы стыдно слышать страшилки почетных гостей того же фестиваля «Дух огня», если бы его участники, например, побоялись энного числа перелетов и решили прокатиться по российским железным дорогам, скажем, до Сургута. Еще стоит вспомнить о возможности нарваться на «коллег», исполняющих роли цыганок, шулеров и попрошаек, заставляющих поверить в исконно русский актерский талант. Словом, даже хорошо, что в Ханты-Мансийск не доходят поезда… Пусть уж лучше на нашу Родину смотрят сверху, из овального окошка самолета, чем из…